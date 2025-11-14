Tο σημείο που σταμάτησε η νταλίκα ήταν ιδιαίτερως στενό και το όπισθεν απαγορευτικό.

Ολονύχτια περιπέτεια έζησε ένας νταλικέρης εγκλωβισμένος με το βαρύ όχημά του στη Γκρόπα Τρικάλων μετά από λάθος με το GPS. Ο οδηγός νταλίκας με βουλγάρικες πινακίδες, κινούμενος από Ανθηρό προς Τρίκαλα, παρασύρθηκε από λανθασμένες οδηγίες GPS και αντί να συνεχίσει στην ασφαλή διαδρομή, στρίβοντας αριστερά βρέθηκε στην παλιά εγκαταλειμμένη πορεία της σήραγγας, που έχει κλείσει λόγω κατολισθήσεων σύμφωνα με τo trikalaopinion.gr.

Η νταλίκα παρέμεινε ολόκληρη τη νύχτα εγκλωβισμένη, καθώς η όπισθεν ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω στενότητας και βράχων. Το πρωί, κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε τις αρχές, και στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Τροχαίας Τρικάλων και συνεργεία για τον απεγκλωβισμό. Το τμήμα της παλιάς σήραγγας παραμένει προσωρινά κλειστό για λόγους ασφαλείας, με τις αρχές να συνιστούν στους οδηγούς προσοχή και τήρηση της σήμανσης.