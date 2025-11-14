Λίγο μετά τις 9:00 μπουλντόζες του Δήμου Παύλου Μελά ξεκίνησαν να κατεδαφίζουν τα πρώτα από τα περίπου 100 κτίσματα.

Ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής οι εργασίες κατεδάφισης του πρώην εργοστασίου της ΑΓΝΟ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το parallaximag, λίγο μετά τις 9:00 μπουλντόζες του Δήμου Παύλου Μελά ξεκίνησαν να κατεδαφίζουν τα πρώτα από τα περίπου 100 κτίσματα της πρώην γαλακτοβιομηχανίας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου και Ιασωνίδου και είναι εγκαταλελειμμένα τα τελευταία 33 χρόνια.

«Θα κατεδαφίσουμε αυτό το τσιμεντένιο κουφάρι και στη θέση του θα αφήσουμε 12 στρέμματα ελεύθερου χώρου πρασίνου για όλους τους δημότες της δυτικής Θεσσαλονίκης» τόνισε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης. «Μεγάλη ιστορική μέρα η σημερινή για την Σταυρούπολη και τον Δήμο μας.

Μετά από 30+ χρόνια, ο Δήμος ξεκινά τη σταδιακή κατεδάφιση των επικίνδυνων κτιρίων στο χώρο του πρώην ΑΓΝΟ. Ένας χώρος περιβαλλοντική και υγειονομική βόμβα, σκουπιδότοπος, ήρθε η ώρα για να γίνει αστικό πράσινο.