«Στην Ελλάδα του 2025, στη Θεσσαλονίκη, δύο λεσβίες/κουήρ άτομα πιαστήκαμε για λίγο αγκαλιά περπατώντας στον δρόμο», αναφέρει στην καταγγελία της η Έλενα-Όλγα Χρηστίδη.

Ομοφοβική επίθεση καταγγέλλουν ότι δέχτηκαν οι δύο ψυχολόγοι και συν-ιδρύτριες του Orlando LGBT+, Νάνσυ Παπαθανασίου και Έλενα-Όλγα Χρηστίδη, στη Θεσσαλονίκη, επειδή «πιαστήκαμε για λίγο αγκαλιά περπατώντας στον δρόμο».

Όπως καταγγέλλει η Έλενα-Όλγα Χρηστίδη σε ανάρτησή της στο Facebook, «Στην Ελλάδα του 2025, στη Θεσσαλονίκη, δύο λεσβίες/κουήρ άτομα πιαστήκαμε για λίγο αγκαλιά περπατώντας στον δρόμο. Ήταν αρκετό για να πετάξουν με φόρα νερά πάνω μας μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο αυτοκινήτου που πέρασε γρήγορα δίπλα μας και έφυγε, ενώ μας έβρισαν γελώντας».

«Αν εμείς, γυρνώντας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δύο λευκά άτομα, στερεοτυπικά "καλοντυμένα", δεχτήκαμε με τόσο κάζουαλ τρόπο μια χιλιοπαιγμένη ομοφοβική επίθεση τέτοιου τύπου στον δρόμο, τι να πούμε για τις τρανς συντρόφισσές μας, τα νεαρά κουήρια, τους μετανάστες ή/και τα άτομα που ασκούν σεξεργασία.

»Είμαστε καλά και ήρεμες επί προσωπικού.

»Αλλά η συλλογική μας οργή θα ξεχειλίζει όσο η ύπαρξη και μόνο στον δημόσιο χώρο, όλων των κουήρ υποκειμένων, τίθεται υπό αμφισβήτηση και απειλή.

»Ο λόγος που καταγράφουμε μια μικρή προσωπική εμπειρία στη συλλογική εμπειρία των πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος όλων μας, είναι για να θυμόμαστε ότι όποιος δεν παίρνει θέση απέναντι σε όλα τα μέτωπα της επανοργάνωσης της ακροδεξιάς, αλλά διαλέγει μόνο κάποια από αυτά με όρους πολιτικών στρατηγικών, ψευδούς ιεράρχησης αναγκών ή κινηματικών συσχετισμών, έχει ευθύνη.

»Για εμάς και τις κοινότητές μας το έργο είναι γνωστό, και η δύναμη θα βρίσκεται πάντα στις συλλογικές μας αντιστάσεις», αναφέρει η ανάρτηση.

Στο πλευρό τους το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Με ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καταδικάζει την ομοφοβική επίθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καταδικάζει την ομοφοβική επίθεση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου εις βάρος της Νάνσυς Παπαθανασίου, μέλους της κριτικής επιτροπής για το Mermaid Award, επίσημο βραβείο του Φεστιβάλ που αναδεικνύει ταινίες ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής, και της συντρόφου της, Έλενας-Όλγας Χρηστίδη, λίγες ώρες μετά τη λήξη του φετινού Φεστιβάλ και μόλις μερικά μέτρα μακριά από τους χώρους διεξαγωγής του.

Όπως κατήγγειλαν οι δύο ψυχολόγοι και συν-ιδρύτριες του Orlando LGBT+ στα social media, ομάδα αγνώστων τους επιτέθηκε από αυτοκίνητο πετώντας τους νερά και υβρίζοντάς τις. Η βασική αρχή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι η ακλόνητη πεποίθηση ότι κάθε άτομο αξίζει σεβασμό, καθώς και δίκαιη και ίση μεταχείριση. Ως εκ τούτου, το Φεστιβάλ έχει δεσμευτεί να προσφέρει ένα ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον για όλους τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες, προσκεκλημένους/-ες, θεατές/-άτριες, επισκέπτες/-έπτριες, εθελοντές/-όντριες και μέλη του προσωπικού.

Η προσβλητική γλώσσα, ο εκφοβισμός, η κακομεταχείριση ή οποιαδήποτε μορφή βίας (λεκτικής, σωματικής, σεξουαλικής ή άλλης) που βασίζεται στην ταυτότητα του ατόμου –είτε αυτή αφορά τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την καταγωγή, τη σεξουαλικότητα, την κοινωνικοοικονομική τάξη, την αναπηρία ή την ηλικία– δεν είναι ανεκτή. Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε μια κουλτούρα συνεργασίας και συμπερίληψης.

