Νέες πληροφορίες για τη κακοκαιρία δίνει ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Με ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την κακοκαιρία ακόμα τονίζοντας πως τις επόμενες ημέρες αναμένονται φαινόμενα σε 9 περιοχές.

Τέλος αναφέρει και πότε θα σταματήσουν τα φαινόμενα στην Αττική.

«Δεν έχει τελείωσει η κακοκαιρία...»

Για τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σε : Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως τη νύχτα.

Από το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες σε: Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Αττική εξασθενημένα φαινόμενα μέχρι σήμερα τις 17.00.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid0GHFL1Z52NoBA4pPfsxQEEQ6WnM8uZdPuKKEdR4CmaVF3BjmJ6EYhHzqcyhwKCnGAl}