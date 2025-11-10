Με ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την κακοκαιρία ακόμα τονίζοντας πως τις επόμενες ημέρες αναμένονται φαινόμενα σε 9 περιοχές.
Τέλος αναφέρει και πότε θα σταματήσουν τα φαινόμενα στην Αττική.
«Δεν έχει τελείωσει η κακοκαιρία...»
Για τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σε : Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως τη νύχτα.
Από το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες σε: Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα
Στην Αττική εξασθενημένα φαινόμενα μέχρι σήμερα τις 17.00.
{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid0GHFL1Z52NoBA4pPfsxQEEQ6WnM8uZdPuKKEdR4CmaVF3BjmJ6EYhHzqcyhwKCnGAl}