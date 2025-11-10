Διερχόμενοι οδηγοί καλούσαν την Τροχαία, αλλά δεν εμφανίστηκε κανένας αστυνομικός, σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ.

Απίστευτες εικόνες σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στη Χαλκίδα, όταν νεαροί οδηγοί μοτοσικλετών αποφάσισαν να κλείσουν τη υψηλή γέφυρα προκειμένου να πραγματοποιήσουν... κόντρες, μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο.

Σύμφωνα με το eviathema, για τουλάχιστον 15 λεπτά, δεκάδες οδηγοί αυτοκινήτων έμειναν ακινητοποιημένοι, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές μετά την είσοδο της γέφυρας. Πολλοί από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, καλούσαν αγανακτισμένοι την Τροχαία Χαλκίδας ζητώντας άμεση επέμβαση, ωστόσο καμία αστυνομική παρέμβαση δεν σημειώθηκε, ούτε πριν ούτε και μετά τις παράνομες κόντρες, αναφέρει το ρεπορτάζ.

Οι μοτοσικλετιστές, αφού ολοκλήρωσαν τις κόντρες, αποχώρησαν οικειοθελώς από το σημείο, λίγο μετά τις 16:15.