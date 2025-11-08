Σε χριστουγεννιάτικο πνεύμα μπήκε το χωριό των ελάτων.

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα, φωταγωγήθηκε το βράδυ της Παρασκευής το ύψους 14 μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.

Για έβδομη συνεχή χρονιά, το ορεινό χωριό στον Χολομώντα, έδωσε το «σύνθημα» για τα Χριστούγεννα. Στη γιορτή που στήθηκε στο κέντρο του χωριού συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη. Το φετινό έλατο είναι δωρεά του παραγωγού Αργύρη Καρανταγλή, που συνέχισε την παράδοση που θέλει έναν κάτοικο του χωριού κάθε χρόνο να συμβάλει στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Ο Ταξιάρχης, γνωστός και ως το χωριό των ελάτων, βρίσκεται σε υψόμετρο 670 μέτρων στις πλαγιές του Χολομώντα. Φέτος εκτιμάται ότι περισσότερα από 33.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα θα «ταξιδέψουν» από εκεί προς διάφορες περιοχές της Ελλάδας, στην Κύπρο και την Αλβανία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

