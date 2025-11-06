Μέρος από καπό αυτοκινήτου αλλά και αμορτισέρ βρήκαν οι κάτοικοι του Παγκρατίου στον δρόμο μετά το τροχαίο.

Την ανεξέλεγκτη πορεία ενός οχήματος τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Φιλολάου στο Παγκράτι κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Ο οδηγός ενός μαύρου οχήματος σε άδειο δρόμο έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Ο ίδιος κατέληξε στο ΚΑΤ.

Το περιστατικό συνέβη στις 4:22 τα ξημερώματα. Ο οδηγός αφού προσέκρουσε σε βανάκι, το αυτοκίνητό του αναποδογύρισε και προσγειώθηκε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα χτυπώντας ένα ακόμα.

Τον οδηγό απεγκλώβισε η Πυροσβεστική ενώ στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ , που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο ΚΑΤ.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το Star φαίνεται η ξέφρενη πορεία του οχήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de1u3z1hy9mh?integrationId=40599y14juihe6ly}