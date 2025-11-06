Την ανεξέλεγκτη πορεία ενός οχήματος τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Φιλολάου στο Παγκράτι κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος.
Ο οδηγός ενός μαύρου οχήματος σε άδειο δρόμο έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Ο ίδιος κατέληξε στο ΚΑΤ.
Το περιστατικό συνέβη στις 4:22 τα ξημερώματα. Ο οδηγός αφού προσέκρουσε σε βανάκι, το αυτοκίνητό του αναποδογύρισε και προσγειώθηκε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα χτυπώντας ένα ακόμα.
Τον οδηγό απεγκλώβισε η Πυροσβεστική ενώ στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ , που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο ΚΑΤ.
Σε βίντεο που εξασφάλισε το Star φαίνεται η ξέφρενη πορεία του οχήματος.
{https://exchange.glomex.com/video/v-de1u3z1hy9mh?integrationId=40599y14juihe6ly}