«Είναι ένας σεισμός, για τον οποίο πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας. Ήταν ιδιαίτερα έντονος, αντιληπτός από όλους», τόνισε ο καθηγητής Σεισμολογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 αναφερόμενος στη σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 09:16 βορειοδυτικά της Ξάνθης.

«Είναι ένας σεισμός τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τις αμέσως επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Σε επιφυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων», πρόσθεσε ο κ. Λέκκας.