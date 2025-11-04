Και τότε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν κατακλύσει τα Βορίζια μετά από ένοπλο επεισόδιο μεταξύ μελών οικογένειας για κτηνοτροφικές διαφορές.

Δεν είναι πρώτη φορά που τα Βορίζια κλονίζονται από περιστατικά ανάλογα με το μακελειό του Σαββάτου.

Πριν από 24 χρόνια, το 2001, επίσης τον Οκτώβριο, επίσης επί υπουργίας Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στο Πολιτικής προστασίας, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν κατακλύσει τα Βορίζια μετά από ένοπλο επεισόδιο μεταξύ μελών οικογένειας για κτηνοτροφικές διαφορές.

Το Cretalive παραθέτει το περιστατικό. Τοτε είχε γίνει μία προσπάθεια να υποβαθμιστεί το περιστατικό. Αποδόθηκε σε νεαρό κτηνοτρόφο ο οποίος ήταν μεθυσμένος και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά του ξαδέρφου του. Δεν τον είχε τραυματίσει αλλά στο χωριό έσπευσε ένα τζιπάκι με ειδικούς φρουρούς.

Το υπηρεσιακό όχημα βρισκόταν στην είσοδο του χωριού, όταν κάποιος από ένα ύψωμα άρχισε να πυροβολεί με πολεμικό όπλο εναντίον του. Οι αστυνομικοί πρόλαβαν να βγουν πριν οι σφαίρες κατασπάσουν τα τζάμια. Η ένοπλη επίθεση κατά των αστυνομικών σήμανε συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ και στο χωριό έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις. Μετέβησαν και επικεφαλής αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη αλλά μάταια. Έγιναν κάποιες συλλήψεις, για άλλα αδικήματα.

Μετά από ώρες, οι δυνάμεις πήραν εντολή να αποχωρήσουν αλλά κατά την αποχώρησή τους σημειώθηκε νέο ένοπλο και σοβαρότερο περιστατικό. Σε εκείνο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, ο ένας από σφαίρα, ο άλλος, πάλι, υπέστη κάταγμα στην προσπάθεια του να καλυφθεί από τα πυρά. Κάποιος, που βρισκόταν σε ψηλότερο σημείο, πέταξε μία πέτρα προς το τζιπ των ειδικών φρουρών, και το πλήρωμα του υπηρεσιακού τζιπ υποχρεώθηκε να ακινητοποιηθεί για να δει τι έχει συμβεί. Σε δημοσιεύματα της εποχής αναφέρεται ότι πρι προλάβουν να αντιδράσουν οι αστυνομικοί, δέχθηκαν καταιγισμό πυρών. Ο ένοπλος τράπηκε σε φυγή και οι τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και εν συνεχεία στο ΠΑΓΝΗ.

Αυτή η δεύτερη ένοπλη επίθεση σήμανε συναγερμό στις Αρχές και τα Βορίζια τέθηκαν υπό αστυνομική «πολιορκία». Οι αστυνομικοί διενεργούσαν πιεστικούς ελέγχους, σε βαθμό που κάποιοι είχαν ξεσηκωθεί.

Ο νεαρός τότε κτηνοτρόφος, ο οποίος σχετίζεται με μία από τις εμπλεκόμενες οικογένειες στο τωρινό μακελειό στα Βορίζια - παραδόθηκε στις Αρχές. Αρνήθηκε ότι είχε όμως κάποια εμπλοκή με το άτομο που ανοίξει πυρ κατά των αστυνομικών δυνάμεων σε δύο διαφορετικές φάσεις. Ο νεαρός τότε προφυλακίστηκε.

Με πληροφορίες του CretaLive