Ολοκληρώθηκε η 44η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.130.000 ευρώ μετά από το τρίτο τζάκποτ που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.

Στην 44η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 62456, σειρά η 10η και στοιχείο το Γ.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί. Στην πρόσθετη κλήρωση αναδείχθηκε ο τυχερός αριθμός 38. Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τον αριθμό 62456 στην 10η, 1η και 9η σειρά και κερδίζουν συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ. Από την πρόσθετη κλήρωση δεν προέκυψε χρηματοδότηση του μεγάλου λαχνού της κλήρωσης και έτσι το γραμμάτιο με το στοιχείο Γ του πρώτου λαχνού κερδίζει 200.000 ευρώ ενώ τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού κερδίζουν 250.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 22353 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.

