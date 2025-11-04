Απεργία στα ταξί αύριο και μεθαύριο στα Ταξί. Τι ζητούν από την κυβέρνηση οι αυτοκινητιστές.

Χειρόφρενο τραβούν την Τετάρτη και την Πέμπτη 5 και 6 Νοεμβρίου τα ταξί. Τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ.

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν τα ταξί την Τετάρτη και την Πέμπτη 5 και 6 Νοεμβρίου όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:

Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026

Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές

Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο

Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.

Απεργία Ταξί: Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

«Η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη, υπό την πολιτική ευθύνη του υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη και της υπουργού Τουρισμού κας Κεφαλογιάννη, εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες πλήττουν βαρύτατα τον κλάδο των ταξί, βασικό πυλώνα της αστικής και τουριστικής μετακίνησης στη χώρα μας» σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση το ΣΑΤΑ.

«Οι εν λόγω πολιτικές όχι μόνο αγνοούν τις επαγγελματικές ανάγκες και τα δίκαια αιτήματα των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, αλλά εξυπηρετούν λογικές που οδηγούν σε αποδιοργάνωση της αγοράς, υπονόμευση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών και υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες. Η υποτιθέμενη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα δεν μπορεί να στηριχθεί σε μέτρα που περιθωριοποιούν και αποδυναμώνουν τον κλάδο των ταξί», αναφέρουν ακόμα.

Το ΣΑΤΑ καλεί «τους συναδέλφους σε γενικό ξεσηκωμό, με τη 48ωρη απεργία ως πρώτο σταθμό αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας δεν περιμένει. Ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι, θα ανατρέψουμε τα σχέδια που μας θέλουν υποταγμένους και σιωπηλούς. Αυτή είναι η ώρα μας. Ή μαζί σηκωνόμαστε ή όλοι μαζί θα πέσουμε».

«Ομοσπονδία και κυβέρνηση έχουν επιλέξει να παριστάνουν τους νεκροζώντανους, υιοθετώντας μια σιωπή που προδίδει κάθε έννοια δικαίου και αγώνα για τον κλάδο μας» αναφέρει ακόμα το συνδικάτο προσθέτοντας ότι «εξακολουθούμε να ζητούμε τον ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση και την υιοθέτηση μέτρων που θα εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια, βιωσιμότητα και ανάπτυξη για τους οδηγούς ταξί. Η συνέχιση της αδιάφορης πολιτικής όμως, δεν είναι αποδεκτή και θα συναντήσει την οργανωμένη απάντηση του κλάδου».