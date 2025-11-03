Οι καταθέσεις για την δράση του σκηνοθέτη που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σοκάρουν, με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να μιλάνε για εφιάλτη.

Σοκ και πανικός. Έτσι περιέγραψε η νεαρή ηθοποιός τα συναισθήματα που την κατέκλυσαν, μαθαίνοντας από την αδελφή της πως είχε αποπειραθεί να τη βιάσει ο πρώην σύντροφός της που τώρα δικάζεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστήριο της Αθήνας. «Ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης», όπως είπε, ο οποίος δεν είχε διστάσει να βιάσει και την ίδια, χωρίς όμως ποτέ η δική της υπόθεση να φτάσει στο ακροατήριο.

Στο εδώλιο ένας 43χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης που έχει εργαστεί και στο Λος Άντζελες, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση, αδικήματα τα οποία φέρεται να διέπραξε σε βάρος δύο γυναικών, τον Αύγουστο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2012, αντίστοιχα. Παρών στο δικαστήριο ήταν και ο γνωστός σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος με τον οποίο η νεαρή ηθοποιός έχει συνεργαστεί αφού έχει κάνει και αυτή διεθνή καριέρα.

Η ομολογία του κατηγορουμένου στη μάρτυρα

Στην κατάθεσή της η μάρτυρας μίλησε για όσα της είχε εξομολογηθεί η μικρότερη αδελφή της και θυμήθηκε την αντίδραση του κατηγορουμένου όταν του ζήτησε το λόγο για όσα της είχε κάνει. «Εκείνος έκλαιγε και έλεγε “ξέρεις πως είμαι, μου άρεσε το σώμα της . Πώς κάνεις έτσι;…” Δεν αρνήθηκε τίποτα», είπε η μάρτυρας. Ήταν καλοκαίρι του 2015, μετά το χωρισμό τους, όταν η αδελφή της εκμυστηρεύτηκε στη μάρτυρα ότι είχε βιαστεί. «Ήμουν σε σοκ … πανικοβλήθηκα» ανέφερε, προσθέτοντας πως μετά από χρόνια, εκείνης της είπε περισσότερες λεπτομέρειες για όσα έγιναν. «Ήταν πάρα πολλά τα περιστατικά», υποστήριξε η νεαρή ηθοποιός.

Η κοπέλα αναφέρθηκε στη σχέση αγάπης που έχει με τη μικρότερη αδελφή της αλλά και τα προβλήματα που εκείνη αντιμετώπισε στην εφηβεία της κάνοντας ακόμη και απόπειρα αυτοκτονίας.

«Καταλαβαίνω εκ των υστέρων γιατί είχε αυτή τη συμπεριφορά . Ο κατηγορούμενος ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, του σπιτιού, τη βίαζε και ήταν ο λόγος που ήταν χάλια …» είπε.

«Με βίαζε και εμένα. Νόμιζα όμως ότι εγώ φταίω»

Η μάρτυρας έκανε λόγο για τη δική της σχέση με τον κατηγορούμενο, με τον οποίο υπήρξε, όπως είπε, πολύ ερωτευμένη, καθώς ήταν για εκείνη «δάσκαλος, μέντορας», διατηρώντας οικογενειακές σχέσεις ακόμη κι αφότου χώρισαν. Ωστόσο και αυτή έχει καταγγείλει τον κατηγορούμενο για βιασμό.

«Θεωρούσα ότι αυτά που συνέβησαν σε εμένα έγιναν μόνο σε εμένα … Εγώ την πρώτη φορά ένιωσα πως μάλλον φταίω και ότι το προκάλεσα με κάποιο τρόπο. Εκείνος “έλεγε κοίταξε τι μου κάνεις…”», υποστήριξε η μάρτυρας χαρακτηρίζοντας τον 43χρονο «χειριστικό» που χρησιμοποιούσε ανορθόδοξες μεθόδους διδασκαλίας .

«Με υποχρέωνε να κάνουμε σεξ και να πω το μονόλογο εκείνη την ώρα…Ήμασταν σύντροφοι …» ανέφερε σημειώνοντας πως ουδέποτε αντιλήφθηκε πως είχε παρενοχλήσει την ανήλικη αδελφή της καθώς θεωρούσε πως είχε πάρει το ρόλο του αδελφού .

«Είναι πράγματα που προσπαθούμε τόσα χρόνια να τα ξεχάσουνε γιατί μας έχει καταστρέψει.Τον θεωρούσα αδελφό μου οι γονείς μου τον βοηθούσαν στα πάντα …Μου ζητάτε να θυμηθώ γεγονότα πριν και μετά από πράγματα που δεν ήξερα … Εγώ θυμάμαι την ώρα του δικού μου βιασμού , τον πόνο τα κλάματα …» ανέφερε φορτισμένη εξηγώντας γιατί δεν είναι σε θέση να θυμηθεί λεπτομέρειες .