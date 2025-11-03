«Η αστυνομία θα μείνει στα Βορίζια όσο καιρό χρειαστεί» είπε η κα Δημογλίδου.

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Βορίζια η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του αιμοτοκυλίσματος το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ενισχυμένες και παραταγμένες σε διάφορα σημεία του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Η κηδεία της 56χρονης που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα στο μακελειό, θα γίνει αύριο Τρίτη 4/11/2025 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταύρου, στον Αλικιανό Χανίων. Η κατάσταση στα Βορίζια είναι τεταμένη καθώς λίγα 24ωρα μετά το μακελειό, πλέον κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς μεγάλο μέρος των κατοίκων έχει μετακινηθεί, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση και ελπίζοντας ότι θα επέλθει ηρεμία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται. Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε χθες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι δυο τραυματίες σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Στον απόηχο δηλώσεων και υπονοιών που διακινήθηκαν από μέσα ενημέρωσης σχετικά με το αιματηρό συμβάν και τις δύο εμπλεκόμενες οικογένειες η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου δήλωσε στο ΣΚΑΙ ότι η ΕΛ.ΑΣ δεν έχει ακόμη σαφή εικόνα για το πώς ξεκίνησε το περιστατικό και πόσοι μετείχαν. Παράλληλα εκτίμησε ότι το ξεκαθάρισμα δεν ήταν αποτέλεσμα βεντέτας λέγοντας ότι κάποια μέλη των δύο οικογενειών μπορεί να είχαν στο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές για κάποια αδικήματα, αλλά πριν από το διπλό φονικό δεν υπήρχε όμως κάποιο περιστατικό μεταξύ τους.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε «το περιστατικό έγινε επειδή οι δύο πλευρές συναντήθηκαν τυχαία ουσιαστικά και δεν ξέρουμε από ποια πλευρά ξεκίνησε». Μάλιστα, όπως εξήγησε, «ο νεκρός εισήλθε εκείνη την ώρα στην περιοχή και συναντήθηκε τυχαία με τα μέλη της άλλης οικογένειας» την ίδια ώρα που στην άλλη πλευρά του χωριού γινόταν αυτοψία από τους αστυνομικούς για την έκρηξη στην νεόδμητη οικία.

Μάλιστα για τις υπόνοιες για ευνοϊκή μεταχείριση της μιας οικογένειας από την Αστυνομία η κα Δημογλίδου απάντησε κατηγορηματικά ότι «Αν η αστυνομία κάλυπτε μια από τις οικογένειες να το καταγγείλουν όσοι γνωρίζουν».

Σύμφωνα με τη εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ γίνονται εξονυνιστικές έρευνες στο χωριό για να αποκωδικοποιηθούν και να εντοπιστούν όλα τα κρίσιμα σημεία που εξηγούν γιατί φτάσαμε στο μακελειό με τα δύο θύματα αντίπαλων οικογενειών.Το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έχουν διεξαγάγει λεπτομερείς έρευνες στο σημείο που έσκασε η βόμβα το βράδυ της Παρασκευής. Η Κ. Δημογλίδου τόνισε επίσης ότι η κατάσταση είναι δύσκολη για τα μέλη των οικογενειών, επικρατεί πόνος και θλίψη, και δεν μπορούν να προβλεφθούν οι αντιδράσεις τους. Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών που δεν σχετίζονται με το περιστατικό.

«Έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομία πριν το φονικό και δεν το σήκωνε κανείς»- Tι λέει ο αδερφός της νεκρής 56χρονης

Συγκλονίζει ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό. Όπως υποστήριξε, το Σάββατο το πρωί είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό.

Ο αδερφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς, μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Mega, σημειώνοντας πως η άλλη του αδερφή και το ανίψι του παραμένουν στο νοσοκομείο. Ο άνδρας περιέγραψε όλα όσα έζησε, λέγοντας πως η αδερφή του είχε έρθει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα του: «Ήμουν σπίτι με τη μάνα μου, μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς βγήκα από το σπίτι. Στα 20 μέτρα γινόταν από μένα η ιστορία. Βρήκα την αδερφή μου πεσμένη κάτω…». Σημείωσε πως δεν είδε ποιος πυροβολούσε γιατί το μοναδικό μέλημά του ήταν να απομακρύνει την αδερφή του από το σημείο: «Το μυαλό μου ήταν στην αδερφή μου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδερφή πεσμένη κάτω, με ενδιέφερε να απομακρύνω την αδερφή μου, ό,τι και να γινόταν εκείνη την ώρα κοιτούσα την αδερφή μου». «Δύο άνθρωποι χάθηκαν, δεν έπρεπε (οι αστυνομικοί) να αφήσουν αν συμβεί αυτό» και σε αυτό το σημείο τόνισε πως ο ίδιος προσπάθησε να ενημερώσει την αστυνομία από νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

