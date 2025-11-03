Δυσεύρετα παραμένουν τα διαθέσιμα ραντεβού για ένδοση νέας αυτότητας παρά την αλλαγή ωραρίου που ανακοινώθηκε σε 33 αστυνομικά τμήματα της Αττικής για τον λόγο αυτό.

Μπορεί να ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες ότι διευρύνεται το ωράριο σε 33 αστυνομικά τμήματα της Αττικής για επιλυθεί το ζήτημα της μη εύρεσης ραντεβού για νέες ταυτότητες ωστόσο, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί.

Οι πολίτες σπεύδουν να κλείσουν ραντεβού μέσα από το gov.gr, με την ελπίδα οι ανακοινώσεις για διαθέσιμα ραντεβού θα έχουν βάση. Και πράγματι, η πλατφόρμα λειτουργεί, το σύστημα σού δίνει ημερομηνία, ώρα, επιβεβαίωση.

Μόνο που, στα Αστυνομικά Τμήματα που ανακοινώθηκε αλλαγή ωραρίου προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα, απλώς... δεν υπάρχει κανένα ραντεβού διαθέσιμο μέχρι τον Μάιο.

Ούτε στον κεντρικό Τομέα της Αθήνας, ούτε στον Βόρειο ούτε στον Ανατολικό. Η κατάσταση είναι σαφώς χειρότερη από ότι πριν από λίγους μήνες με την κατάσταση θα πιέζει αφόρητα καθώς πρέπει να έχουν αντικατασταθεί όλες οι παλιές ταυτότητες μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Νέες ταυτότητες: Η διαδικασία των ραντεβού βήμα βήμα

Για τον προγραμματισμού των ραντεβού:

– Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet, επιλέγει στην αίτησή του Αρχή Εκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

– Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Εκδοσης που έχει επιλέξει.

– Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.

– Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο e-mail που έχει δηλώσει.

Σημειώνεται ότι ειδικά για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Εκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα, και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.