Κακοκαιρία με έντονα καιρικά φαινόμενα βλέπει στα μέσα της εβδομάδας ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο καιρός, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα συμβαδίσει με τον μήνα στον οποίο βρισκόμαστε. Νοέμβριος λοιπόν και μας έρχονται αρκετές βροχές. Θα είναι μία εβδομάδα η οποία θα χαρακτηρίζεται από έντονα άστατες καιρικές συνθήκες. Και φαίνεται οτι οι βροχές θα εστιάζονται πιο πολύ στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα, όπου θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα.

Βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να προσεγγίζει τη χώρα μας και επομένως τις επόμενες ημέρες αναμένονται πολλές βροχές από την οροσειρά της Πίνδου και πιο βορειοδυτικά.

Σήμερα Δευτέρα, περιμένουμε ηλιοφάνεια και σιγά σιγά από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα ξεκινήσουν βροχές. Πρώτα στη δυτική Ελλάδα και αυτά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να μετακινούνται πιο ανατολικά, ενώ σταδιακά θα επηρεάσουν και τμήματα της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Σήμερα δεν περιμένουμε έντονα φαινόμενα - Πέρα από το Ιόνιο και το δυτικό Αιγαίο- δεν αποκλείεται να δούμε τοπικές καταιγίδες.

Από αύριο όμως θα δούμε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα ενώ θα ενταθούν και οι βοριάδες.

Είμαστε παραπάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική σήμερα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να αναπτύσσονται συννεφιές, ενώ κοντά στο απόγευμα με το βράδυ δεν αποκλείεται να δούμε και ασθενείς βροχές.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες συννεφιές με λίγες βροχές κοντά στο βράδυ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τρίτη και Τετάρτη θα δούμε αρκετές και έντονες βροχές και η κακοκαιρία αυτή θα απασχολήσει ολόκληρη τη χώρα.

Τα πιο έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε προς την κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Και ο νομός Αττικής θα δεχθεί αρκετές βροχές κοντά στην Τετάρτη.

Την Τετάρτη θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός και να περιορίζεται η κακοκαιρία προς τα ανατολικά και νότια - Θεσσαλία, Εύβοια Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Αττικοβοιωτία-.

Προσοχή γιατί τα φαινόμενα μπορεί να είναι επικίνδυνα.

Τη Πέμπτη πάμε με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες. Πάντως η εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας θα χαρακτηρίζεται από άστατες καιρικές συνθήκες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddytdsykup3t?integrationId=40599y14juihe6ly}