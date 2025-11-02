Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, 18:30, στον κινηματογράφο Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21).

Κεντρική εκδήλωση πραγματοποιεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ενόψει των εκλογών που θα λάβουν χώρα στις 31 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2025.

Στην πρόσκληση για την εκδήλωση επισημαίνεται: «Να σηκώσουμε τη δικαιοσύνη στους ώμους μας – Να πάρουμε τον Σύλλογο στα χέρια μας! Για να έρθουν στο κέντρο τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούμενων, μισθωτών και ασκούμενων δικηγόρων».

Η πρόσκληση

«Σας προσκαλούμε στην κεντρική εκδήλωση – παρουσίαση του ψηφοδελτίου της «Εναλλακτικής Παρέμβασης - Δικηγορικής Ανατροπής», με υποψήφιο πρόεδρο τον Θανάση Καμπαγιάννη, εν όψει των εκλογών του ΔΣΑ στις 31 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2025, με τίτλο:

Να σηκώσουμε τη δικαιοσύνη στους ώμους μας – Να πάρουμε τον Σύλλογο στα χέρια μας! Για να έρθουν στο κέντρο τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούμενων, μισθωτών και ασκούμενων δικηγόρων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θα μιλήσουν: ο Θανάσης Καμπαγιάννης, υποψήφιος πρόεδρος ΔΣΑ, και υποψήφιοι σύμβουλοι.

{https://www.instagram.com/p/DQTyt4siNNK/}

Όλα τα ονόματα των υποψήφιων συμβούλων:

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κοσμά, πρώην σύμβουλος στο ΔΣ του ΔΣΑ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του Μιχαήλ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του Θεοδώρου

ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Εμμανουήλ

ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου

ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου

ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αριστείδη, πρώην σύμβουλος στο ΔΣ του ΔΣΑ

ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Παναγιώτη

ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου, σύμβουλος στο ΔΣ του ΔΣΑ

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου, πρώην σύμβουλος στο ΔΣ του ΔΣΑ

ΠΑΤΡΙΚΟΥΝΑΚΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ του Σταύρου

ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη

ΡΟΜΠΟΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γερασίμου

ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη, πρώην σύμβουλος στο ΔΣ του ΔΣΑ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ελευθερίου, πρώην σύμβουλος στο ΔΣ του ΔΣΑ

ΣΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΑΝΝΕΤΑ) του Νικολάου

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βασιλείου, σύμβουλος στο ΔΣ του ΔΣΑ

ΣΤΕΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ του Ιωάννη

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σωκράτη, πρώην σύμβουλος στο ΔΣ του ΔΣΑ

ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου

ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΣ) του Νικολάου

ΦΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γεωργίου

ΧΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του Μιχαήλ