Οι διασώστες χρειάστηκαν σχεδόν μία ώρα για να καταφέρουν να τον απελευθερώσουν από το ζώο.

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκε διασωληνωμένος ο 76χρονος, έπειτα από άγρια επίθεση ροτβάιλερ που δέχθηκε χθες στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για τον δικό του σκύλο.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες χρειάστηκαν σχεδόν μία ώρα για να καταφέρουν να τον απελευθερώσουν από το ζώο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας είχε πάει χθες το μεσημέρι, γύρω στις 13:00 να περιποιηθεί τα τραύματα που είχε ο σκύλος.

Κατά τη διάρκεια που εισήλθε στον χώρο όπου βρισκόταν ο σκύλος ράτσας ροτβάιλερ, του επιτέθηκε προκαλώντας του βαρύτατατα τραύματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η οικογένεια του 76χρονου δηλώνει ότι είχε στην κατοχή της το συγκεκριμένο σκύλο για περισσότερα από 10 χρόνια και ήταν αιφνίδια η επίθεση.

Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο σκύλος δεν είχε τη φροντίδα που έπρεπε.

Πώς συνέβη η επίθεση

Ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε, πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει με αγριότητα έναν άνθρωπο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια.

Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όμως ούτε αυτοί μπορούσαν να απομακρύνουν τον αγριεμένο σκύλο πάνω από τον 76χρονο, που τον κατασπάραζε για αρκετή ώρα.

Ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο και τότε ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει το αγριεμένο ζώο.