Ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος βρέθηκε κοντά στην πόρτα του σπιτιού ενώ ένα σακουλάκι επίσης, με ίχνη αίματος βρέθηκε στην ταράτσα στο σημείο απ' όπου πήδηξε στο κενό το τρίτο άτομο.

Ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα και ένα ακόμη άτομο, επίσης με κινητικά προβλήματα, έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο σε διαμέρισμα στην οδό Χαλέπας στο Μασταμπά Ηρακλείου και εντοπίστηκαν μετά από φωτιά που ξέσπασε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα βρέθηκαν σχεδόν απανθρακωμένα.

Ο συναγερμός στις Αρχές σήμανε λίγο μετά τις 20.30 το βράδυ της Παρασκευής, στην περιοχή του Μασταμπά για μια φωτιά σε σπίτι. Οι πυροσβέστες έκαναν προσπάθεια για να ανοίξουν τόσο την πόρτα στο ισόγειο, όσο και του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου όπου συνέβη η τραγωδία.

Πρόκειται για δύο ανθρώπους, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, κάτι που τους εμπόδισε να διαφύγουν. Η ηλικιωμένη που έχασε τη ζωή της, ήταν περίπου 85 ετών και βρέθηκε στο πάτωμα του σαλονιού κοντά στο δεύτερο θύμα.

Ο άνδρας που βρέθηκε επίσης απανθρακωμένος, ήταν άτομο κατάκοιτο σε αναπηρικό κρεβάτι μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας και επισημαίνει το neakriti.gr. Ωστόσο η κατάσταση στην οποία βρέθηκε, καθιστούσε αδύνατη την ταυτοποίηση του.

Το σκηνικό της τραγωδίας, ανέτρεψε η σακούλα που είχε το ένα θύμα στο κεφάλι, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές, καθώς οι συνθήκες παραπέμπουν σε έγκλημα.

Στο σημείο της τραγωδίας, κλήθηκε και ασθενοφόρο που παρέλαβε και ένα τρίτο άτομο περίπου 60 ετών. Πρόκειται για τον γιο της ηλικιωμένης γυναίκας. Από τις ως τώρα πληροφορίες, προκύπτει ότι ο πολυτραυματίας, πήδηξε από ύψος από διπλανή πολυκατοικία, πέφτοντας πάνω σε λαμαρίνες. Το ΕΚΑΒ επιδόθηκε σε αγώνα δρόμου για να τον μεταφέρει εγκαίρως στο ΠΑΓΝΗ.

Το άτομο αυτό είχε απεγκλωβιστεί λίγη ώρα νωρίτερα από την Πυροσβεστική από το φλεγόμενο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου με τη χρήση σκάλας. Ενώ γείτονες του πρόσφεραν νερό, ξαφνικά απομακρύνθηκε και ανέβηκε στην ταράτσα. Τραγικό πρόσωπο της ιστορίας η κόρη της ηλικιωμένης και αδελφή του άνδρα ο οποίος πήδηξε από ύψος. Η κόρη μένει κοντά κι έφτασε στο σημείο όταν ενημερώθηκε από τους γείτονες.

Σύμφωνα με περιγραφές, αστυνομικοί και περίοικοι προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από το να πηδήξει, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Στο νοσοκομείο έφτασε με πολλαπλά κατάγματα και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ διασωληνώθηκε άμεσα καθώς η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη.

Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής. Η έρευνα άλλωστε, δεν περιορίζεται στις συνθήκες έναρξης της φωτιάς αλλά ενός εγκλήματος. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για δυο διαφορετικές εστίες φωτιάς γύρω από τα πτώματα. Τους χώρους του σπιτιού σάρωσε η σήμανση ενώ αντικείμενα που πιθανώς σχετίζονται με την υπόθεση έχουν περισυλλεγεί και περιμετρικά του σπιτιού.





Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 άτομα και 4 οχήματα ενώ στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή και αστυνομικές δυνάμεις. Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής που παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.