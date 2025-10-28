Παρέλαση υπό το βλέμμα των αγροτοκτηνοτρόφων στα Γρεβενά. Χωρίς μαθητές η παρέλαση στη Γαύδο. Μαθητική παρέλαση μετά από 27 χρόνια στην Καστανιά Καλαμπάκας.

Όλη η χώρα «ντύθηκε» σήμερα στα γαλανόλευκα για την 28η Οκτωβρίου, γιορτάζοντας την εθνική επέτειο, ημέρα σύμβολο της ελευθερίας, της ενότητας και της εθνικής αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού.

Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρήλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του δήμου Αθηναίων.

Μεγαλειώδης ήταν η στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρουστη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Η σημερινή παρέλαση αποτέλεσε φόρο τιμής σε εκείνους που πολέμησαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας, αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας, πίστης και ενότητας για το μέλλον.

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση και στην Πάτρα. Με σύμμαχο τον καλό καιρό πλήθος Πατρινών και επισκεπτών παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις για την επέτειο του ΟΧΙ. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας.

Υπό το βλέμμα των αγροτών και κτηνοτρόφων πραγματοποιήθηκε σήμερα η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην πόλη των Γρεβενών. Οι αγρότες έστησαν τη δική τους εξέδρα ακριβώς απέναντι από αυτή των επισήμων και ύψωσαν το πανό τους με την ολοκλήρωση της παρέλασης. Η διαμαρτυρία ήταν ειρηνική σε όλη τη διάρκεια της παρέλασης και μετά την ολοκλήρωση πραγματοποιήθηκε πορεία προς την πλατεία.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια τα ακριτικά νησιά Οινούσες και Άη Στράτης συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Στις Οινούσες, στην παρέλαση συμμετείχε η ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, το Ναυτικό Λύκειο, το Γενικό Λύκειο καθώς και οι μαθητές του δημοτικού και του νηπιαγωγείου του νησιού. Στον Άη Στράτη συνολικά 21 μαθητές συμμετείχαν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. «Το ζούμε διαφορετικά, είμαστε μια οικογένεια», είπαν μαθητές.

Στη Σίκινο οι μαθητές νηπιαγωγείου – δημοτικού – γυμνασίου και λυκείου ανέρχονται σε 14, αλλά στη φετινή παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου είχαν καλή παρέα: Συμμαθητές τους από το δεύτερο Γυμνάσιο Ελληνικού. Ο γυμνασιάρχης από το σχολείο του Ελληνικού Αντώνης Σκλαβούνος και ο δήμαρχος Βασίλης Μαράκης μίλησαν στο ΕΡΤnews για ένα υπέροχο τετραήμερο ανταλλαγής εικόνων, καθώς τα παιδιά είχαν λίγες ημέρες να συνεργαστούν και να γνωριστούν προετοιμάζοντας τη γιορτή και την παρέλαση. «Όλο το νησί μια αγκαλιά. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή», είπε ο δήμαρχος του κυκλαδίτικου νησιού, ευχαριστώντας το Δεύτερο Γυμνάσιο Ελληνικού.

Με συγκίνηση και περηφάνεια τιμήθηκε και φέτος η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο ακριτικό νησί της Γαύδου. Για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό, η παρέλαση στο Καστρί, τον κεντρικό οικισμό του νησιού, πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία μαθητών, με τη σημαία να την κρατούν κάτοικοι της Γαύδου. Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε δοξολογία παρουσία της δημάρχου του νησιού, Λίλιαν Στεφανάκη, εκπροσώπων τοπικών φορέων και ενόπλων δυνάμεων και πολιτών.

Με την καθιερωμένη παρέλαση στο κέντρο του πόλης κορυφώθηκαν σήμερα οι εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στις Σέρρες. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση, χειροκροτώντας τους μαθητές και τις μαθήτριες, τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων, αλλά και τα στελέχη του στρατού. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου και τη βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Αναστάσιος Χατζηβασιλείου.

Με τον δέοντα σεβασμό στη μνήμη των μαχητών του ‘40, αλλά και σε μια πραγματικά εορταστική ατμόσφαιρα, βοηθούντος και του καιρού, χιλιάδες Ηρακλειώτες τίμησαν με την παρουσία τους την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που εξελίχθηκε στις λεωφόρους Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης.

Με την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στην γεμάτη από κόσμο προκυμαία της Μυτιλήνης κορυφώθηκαν σήμερα στη Λέσβο οι εκδηλώσεις για την 85η επέτειο από το ηρωικό «Όχι» των Ελλήνων στον φασισμό και τον ναζισμό. Μαθητικές παρέλασεις πραγματοποιήθηκαν και στην πρωτεύουσα του Δήμου Δυτικής Λέσβου στην Καλλονή αλλά και σε χωριά του νησιού.

Επίσης, με δοξολογία, κατάθεση στεφάνων στον βωμό της Πατρίδας και την καθιερωμένη παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο, στο Μαντράκι, γιόρτασε σήμερα η πόλη της Ρόδου, την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος και τη Βουλή ο βουλευτής της ΝΔ Βασίλης Υψηλάντης, ενώ παρέστησαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Την παρέλαση «άνοιξε» ο Ερυθρός Σταυρός και «έκλεισε» για πρώτη φορά το πεζοπόρο τμήμα της 11ης ΕΜΟΔΕ του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις έγιναν σε πολλά χωριά της Ρόδου και σε όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Χρειάστηκε να περάσουν 27 ολόκληρα χρόνια για να πραγματοποιηθεί μαθητική παρέλαση στον μαρτυρικό τόπο της Καστανιάς, στην Καλαμπάκα, αφού το σχολείο του χωριού έκλεισε το 1998. Η μαθητική παρέλαση στο χωριό της Καστανιάς, που κάηκε δύο φορές από τους κατακτητές, έγινε χάρη στην παρουσία των 22 παιδιών από το Δημοτικού Ελληνογαλλικού Σχολείου «Άγιος Ιωσήφ» από τον Βόλο. Ιδιαίτερα συγκινημένος δήλωσε ο πρόεδρος του χωριού Γ. Κόφφας, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι με την παρουσία μαθητών 27 χρόνια μετά, στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, κρατιέται ζωντανή η μνήμη ενός μαρτυρικού χωριού.