Η Θεσσαλονίκη ντυμένη σήμερα στα γαλανόλευκα γιόρτασε με υπερηφάνεια την εθνική επέτειο, ημέρα σύμβολο της ελευθερίας, της ενότητας και της εθνικής αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού.

Μεγαλειώδης ήταν η στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρουστη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Η Θεσσαλονίκη ντυμένη σήμερα στα γαλανόλευκα γιόρτασε με υπερηφάνεια την εθνική επέτειο, ημέρα σύμβολο της ελευθερίας, της ενότητας και της εθνικής αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού.

Η σημερινή παρέλαση αποτέλεσε φόρο τιμής σε εκείνους που πολέμησαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας, αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας, πίστης και ενότητας για το μέλλον.

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλονίκη είχε το «άρωμα» της νέας εποχής, στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατέθεσε το πρωί της εθνικής επετείου στεφάνι παρουσία και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Την παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου παρακολούθησαν επίσης, οι υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, και της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, εκπρόσωποι κομμάτων, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι προξενικών αρχών κ.ά.

Το πρώτο μέρος της παρέλασης περιλάμβανε πολιτικά τμήματα και ακολουθούν μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα και των τριών Όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά δημόσια ορισμένα από τα νέα οπλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, όπως τα μη επανδρωμένα και αυτά που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, που έχουν προμηθευθεί οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Μεταξύ άλλων, Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti – drones αλλά και όπλα τεχνητής νοημοσύνης μαγνήτισαν τα βλέμματα του κοινού.

Συγκεκριμένα, στην παρέλαση παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του ελληνικής κατασκευής συστήματος anti – drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Επιπλέον, το κοινό «συνάντησε» το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Επίσης συμμετείχαν άρματα Leopard του Στρατού Ξηράς εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» που τα προστατεύουν απέναντι σε ενδεχόμενα χτυπήματα στον πύργο του άρματος και σε επίπεδο εναέριων μέσων, έλαβαν μέρος μια σειρά από mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Παράλληλα, παρέλασαν μη επανδρωμένα και αυτόνομα ελικόπτερα καθώς και UAVs και κάθετης απογείωσης drones, που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάμεσα στα άλλα συστήματα, το κοινό είδε από κοντά μια σειρά από πυραύλους αλλά και κατευθυνόμενες βόμβες τελευταίας τεχνολογίας με υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες.