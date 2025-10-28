Ο Ιπτάμενος της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» πραγματοποίησε εκπληκτικούς ελιγμούς πάνω από την Θεσσαλονίκη με το F-16 τύπου Viper.

Ιδιαίτερη στιγμή στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη ήταν το μήνυμα του πιλότου του αεροσκάφους F-16 τύπου Viper που πέταξε πάνω από την πόλη κάνοντας εντυπωσιακούς ελιγμούς.

Πιλότος του αεροσκάφους F-16 τύπου Viper ήταν ο επισμηναγός Γιώργος Σωτηρίου, ο οποίος συγκίνησε με όσα είπε όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά και όλη την Ελλάδα και τον απανταχού ελληνισμό.

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που είπαν το ΟΧΙ . Είναι ημέρα τιμής, συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα», είπε ο επισμηναγός Γιώργος Σωτηρίου στο μήνυμα του μέσα από το F-16.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddtvzpoml6yx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Ιπτάμενος της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» πραγματοποίησε εκπληκτικούς ελιγμούς πάνω από την Θεσσαλονίκη, εντυπωσιάζοντας την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και τους επισκέπτες που βρέθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου για να παρακολουθήσουν την στρατιωτική παρέλαση.

O επισμηναγός (Ι) Γεώργιος Σωτηρίου είναι Ιπτάμενος επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ». Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006. Το 2012, τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΜΕΑΕ σε αεροσκάφη F-16 Block52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα. Έχει περισσότερες από 1800 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 1500 είναι σε αεροσκάφη F-16.

Ο ιπτάμενος έκανε ελιγμούς πάνω από την πόλη την Θεσσαλονίκη και σχημάτισε τον αριθμό 8 όταν πέταξε πάνω από την παραλία της συμπρωτεύουσας. Η δοκιμαστική πτήση στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου με τον Γιώργο Σωτηρίου να είναι ιδιαίτερα έμπειρος έχοντας πάνω από 1700 ώρες πτήσης.