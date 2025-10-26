Όταν την ρώτησαν γιατί το κάνει αυτό φαίνεται να είπε «για το γνωστό θέμα».

Μια νεαρή γυναίκα προσήχθη από τις Αρχές, στο κέντρο της Αθήνας, η οποία διαμαρτυρώμενη, κάθισε πάνω στο κενοτάφιο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Οι αστυνομικοί την πλησίασαν και την απομάκρυναν από το μνημείο με την ίδια να επιστρέφει και να κάθεται οκλαδόν μπροστά από το μνημείο με τις αρχές να συνεχίζουν με την προσαγωγή της.

Οι συγκεντρωμένοι, φαίνεται να ήταν ενοχλημένοι από την πράξη αυτή, καθώς έλεγαν στη γυναίκα «τι κάνεις; το κάνεις στοχευμένα; εμείς είμαστε εδώ από τις 28 Φλεβάρη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddsgf5d01dj5?integrationId=40599y14juihe6ly}