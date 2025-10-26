Αποφασίστηκαν ριζικές αλλαγές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άδειες οδήγησης με 15ετή ισχύ, δοκιμαστική περίοδο τουλάχιστον δύο χρόνων για τους αρχάριους οδηγούς και ταυτόχρονη αφαίρεση της άδειας οδήγησης σε όλες τις χώρες της ΕΕ, είναι τα νέα μέτρα που ενέκρινε την Τρίτη (21/10) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στόχος να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα τροχαία, που στοιχίζουν τη ζωή σε σχεδόν 20.000 ανθρώπους κάθε χρόνο στην ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων, αποφάσισε: