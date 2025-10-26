Ο καιρός για την 28η Οκτωβρίου έχει ήδη «κλειδώσει» και αναμένεται να είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις.

«Κακοκαιρία» express θα «χτυπήσει» την χώρα μας για 24 ώρες αύριο Δευτέρα. Βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 8 μποφόρ θα κάνουν την εμφάνισή τους αν και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός για την 28η Οκτωβρίου έχει ήδη «κλειδώσει» και αναμένεται να είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media ο μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς, εξηγεί πως τη Δευτέρα θα επηρεαστούν από τις καταιγίδες τα βόρεια και τα κεντρικά. Όσον αφορά την πρόγνωση καιρού της Τρίτης, 28ης Οκτωβρίου 2025, θα παρατηρηθεί σταδιακή βελτίωση και οι παρελάσεις θα γίνουν χωρίς κανένα πρόβλημα.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, την Τρίτη θα υπάρξει πτώση της θερμοκρασίας μόνο στα βόρεια. Όσον αφορά τους ανέμους, θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά «Mόνο τη Δευτέρα ένα γρήγορο “πέρασμα” από τα βόρεια και τα κεντρικά, με σταδιακή βελτίωση. Την Τρίτη, ανήμερα της εθνικής μας εορτής, οι παρελάσεις θα γίνουν χωρίς προβλήματα καιρού. Χρόνια σας πολλά».

{https://x.com/KolydasT/status/1982095330339344398}

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και εκ νέου τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο (ευρύτερη περιοχή Κέρκυρας -Παξών) και στην Ήπειρο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, γρήγορα στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και βαθμιαία στη Θεσσαλία, τη δυτική και βόρεια Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά και τα νότια τους 25 με 27 και στην Κρήτη τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-10-2025 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Στην ανατολική νησιωτική χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην ανατολική νησιωτική χώρα θα πνέουν μέχρι νωρίς το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.