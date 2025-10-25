Στην εξόδιο ακολουθία του σπουδαίου τραγουδοποιού, όπως έχει γίνει γνωστό, θα εκφωνηθούν έξι επικήδειοι.

Σήμερα η χώρα αποχαιρετά τον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο.

Σήμερα το πρωί, η σορός του αγαπημένου δημιουργού έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου θα βρίσκεται έως τις 11.30 π.μ., για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν.

Στη συνέχεια, τελείται στη 1.00 μ.μ., στη Μητρόπολη Αθηνών, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, και θα ακολουθήσει ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Θυμίζουμε ότι επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε (EUROBANK - GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ή στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη (ΠΕΙΡΑΙΩΣ - GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

Στην εξόδιο ακολουθία του σπουδαίου τραγουδοποιού, όπως έχει γίνει γνωστό, θα εκφωνηθούν έξι επικήδειοι.

«Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα εκφωνηθούν έξι επικήδειοι. Θα είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Σταμάτης Φασουλής. Επικήδειο θα εκφωνήσει ο γιατρός του, εννοείται ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο οποίος είναι και ο παιδικός του φίλος από τη Θεσσαλονίκη και κυρίως η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου», είπε ο Λεωνίδας Καπερναράκος στο «Χαμογέλα και Πάλι».