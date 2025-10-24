Αναλυτικά τα κέρδη της ειδικής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Ολοκληρώθηκε η 4η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για φέτος με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο τυχερός λαχνός της τυχερής πεντάδας που κερδίζει τα 150.000 ευρώ είναι ο 43108, σειρά η 6η.

Επίσης από 5.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί που έχουν τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές ενώ 200 ευρώ κερδίζουν οι 10 πρώτοι λαχνοί από τους 119 λαχνούς κάθε σειράς, που προκύπτουν αυτόματα από τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης.

Από 100 ευρώ κερδίζουν οι υπόλοιποι 109 λαχνοί και 10 ευρώ κερδίζουν όσες πεντάδες λήγουν σε 8.

{https://www.youtube.com/watch?v=_-Me4F6thV8&list=PLMiMYkQZ3itCG5wgaNq403Tp1NHEZM6W_&index=1}