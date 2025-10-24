Ο 18χρονος κρίθηκε ένοχος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Το δρόμο της φυλακής πήρε ο 18χρονος μητροκτόνος, από τα Τρίκαλα, που ομολόγησε τη δολοφονία της μητέρας του.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, μετά την απολογία, οι συνήγοροι του, Νικόλαος Κ. Μίστρας και Νικόλαος Αθ. Αλεξίου, ζήτησαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα. Όπως τόνισαν, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες και αιτίες της τραγωδίας.

«Από το σύνολο όλων των δεδομένων της υποθέσεως προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» ανέφερε η υπεράσπιση, η οποία θεωρεί ότι «το αίτημα αυτό θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και να φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και τα δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στη σωστή τους βάση».