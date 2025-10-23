Νέα πρόγνωση για τον καιρό από τον Γιώργο Τσατραφύλλια που κάνει λόγο για 30αρια και παρελάσεις με βροχές και κρύο.

Την Δευτέρα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς αλλά από την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει μεγάλη πτώση έως και 8 βαθμού με βροχές κυρίως στο Αιγαίο, τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση

Τέσσερα 24ώρα Άνοιξη με 30άρια και παρέλαση με ψύχρα και βροχές...

Καλημέρα!

Mέσα στο Αιγαίο (κυρίως Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο) θα εκδηλωθούν σήμερα τοπικές καταιγίδες και από αύριο σταδιακά οι βροχές θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει η μεταφορά θερμών αερίω μαζών στη χώρα μας από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα να σημειώσει σταδιακή άνοδο .

Στους 30 βαθμούς φαίνεται να εκτοξεύουν οι καταβάτες άνεμοι τα θερμόμετρα στη βόρεια Κρήτη και στους 28-29 στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, κυρίως τη Δευτέρα 27/10/25.

Σχετικά με τον καιρό της 28ης η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 8 βαθμούς και θα έχει και βροχές κυρίως στο Αιγαίο, τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση για 28η θα γίνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε 2 ημέρες.

