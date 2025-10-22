Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της φωτιάς που οδήγησαν στην τραγωδία.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κατοικία κοντά στο Κάστρο της Ανάφης, με τραγικό απολογισμό μια 56χρονη γυναίκα και τον σκύλο της. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από τις πρώτες ώρες, ενώ ο θάνατός της διαπιστώθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, στο σημείο μετέβησαν τρεις πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαντορίνης, που έφτασαν με σκάφος του Λιμενικού, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνέδραμε για τη διάνοιξη της οικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσβαση δυσχεράνθηκε λόγω ογκωδών επίπλων στις πόρτες, γεγονός που καθυστέρησε την επέμβαση.

Η προανάκριση διενεργείται από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαντορίνης, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αναθυμιάσεων ή πιθανής χρήσης χαπιών.

Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για μια κοινωνικά δραστήρια και αγαπητή επιχειρηματία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον ακριβή σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και τις συνθήκες που οδήγησαν στη τραγωδία.