Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η αξία τους.

Μία ακόμη σημαντική επιτυχία κατέγραψαν τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τον εντοπισμό και την κατάσχεση άνω των 39 κιλών κοκαΐνης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες στο λιμάνι του Πειραιά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένες ενέργειες και αξιοποίηση πληροφοριών ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνου από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ, που έχει πλέον ενσωματωθεί στην ΑΑΔΕ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Πειραιά και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Το κοντέινερ, το οποίο προερχόταν από τον Ισημερινό και περιείχε 1.080 χαρτοκιβώτια με μπανάνες, έκρυβε στον εξωτερικό ψυκτικό του μηχανισμό 34 αυτοσχέδιες συσκευασίες με την κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης.

Η αξία της συγκεκριμένης ποσότητας υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ, ποσό που θα αντιστοιχούσε στα παράνομα κέρδη από τη διάθεσή της στην αγορά. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων συνεχίζονται.