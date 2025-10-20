Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και δείχνει ένα περιπολικό να κυκλοφορεί με ανοιχτό πορτμπαγκάζ, μεταφέροντας… ένα ψυγείο.

Στο βίντεο φαίνεται πως το ψυγείο δεν είναι σωστά ασφαλισμένο, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργούσε κίνδυνο για άλλους οδηγούς ή πεζούς. Αν και δεν έχουν γίνει γνωστά ο τόπος και ο χρόνος του περιστατικού, χρήστες στα σχόλια αναφέρουν ότι το συμβάν σημειώθηκε στο Καματερό.

Η λεζάντα της ανάρτησης —«το περιπολικό δεν είναι ταξί»— φαίνεται να αποτελεί ειρωνική αναφορά στην απαράδεκτη φράση που είχε ειπωθεί στην Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν τη δολοφονία της, όταν είχε ζητήσει συνοδεία από την αστυνομία. Το σχόλιο αυτό φαίνεται να έχει προκαλέσει ακόμη περισσότερη οργή, με χρήστες να επικρίνουν τις «α λα καρτ ποινές» και να σχολιάζουν σκωπτικά ότι «το περιπολικό μπορεί να μην είναι ταξί, αλλά είναι μεταφορική».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει διαταχθεί διοικητική έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι επέβαιναν στο περιπολικό και για ποιο λόγο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του ψυγείου.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για περιπολικό της Τροχαίας.

{https://www.tiktok.com/@angelos___xxxxxl/video/7562286596507143446?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7541327432332396054}