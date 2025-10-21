Η Αττική διαθέτει σήμερα δεκάδες κάμερες, όμως ελάχιστες έχουν πραγματική δυνατότητα βεβαίωσης παραβάσεων.

Αλλαγή πορείας φέρνει το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την ψηφιακή εποπτεία της οδικής ασφάλειας. Οι 388 κάμερες του έργου της Περιφέρειας Αττικής δεν θα εγκατασταθούν μέσα στο 2025, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς τη θέση τους παίρνει ένα νέο εθνικό πρόγραμμα «έξυπνων» καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο εντάσσεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η νέα σύμβαση, ύψους 116.312.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και συνολικής διάρκειας 11 ετών, θα αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ενός συστήματος 2.000 σταθερών και 500 κινητών καμερών. Οι κινητές θα είναι τοποθετημένες σε ειδικά οχήματα εποπτείας και θα πραγματοποιούν ελέγχους σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης.

Το σύστημα θα ανιχνεύει παραβάσεις όπως:

υπέρβαση ορίου ταχύτητας,

μη χρήση ζώνης ή προστατευτικού κράνους,

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

κυκλοφορία οχημάτων χωρίς έγκυρο ΚΤΕΟ.

Επιπλέον, η σύμβαση περιλαμβάνει την πλήρη διαχείριση και διασύνδεση των καμερών με όλα τα τεχνικά μέσα εποπτείας που θα έχουν εγκατασταθεί στο οδικό δίκτυο, διασφαλίζοντας ενιαία λειτουργία και διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Πρόκειται για μια ριζική αναδιάρθρωση του πλαισίου παρακολούθησης της κυκλοφορίας και εφαρμογής του ΚΟΚ, με στόχο την άμεση ψηφιακή επιβολή του νόμου.

Το νέο νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας» αναμένεται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση στη Βουλή. Με αυτό, «κλειδώνει» η προμήθεια 2.000 καμερών ΑΙ που θα εγκατασταθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι κάμερες θα βεβαιώνουν αυτόματα παραβάσεις και θα αποστέλλουν τις κλήσεις ψηφιακά στους ιδιοκτήτες των οχημάτων – ακόμη και μέσω SMS.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το νέο ψηφιακό σύστημα οδικής ασφάλειας, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2026, θα αποτελεί την πιο εκτεταμένη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στον τομέα των τροχαίων παραβάσεων.

Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά στον νέο ΚΟΚ, ο οποίος εφαρμόζεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου με κλιμακωτές ποινές και αυστηρότερη αντιμετώπιση υποτροπών.

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας

Το νομοσχέδιο προβλέπει:

Ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα βεβαίωσης και διαχείρισης παραβάσεων ΚΟΚ,

Ψηφιακή επίδοση κλήσεων,

Εκτεταμένο δίκτυο «έξυπνων» καμερών με ΑΙ,

Σύσταση Επιχειρησιακού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας,

Ενεργοποίηση Εθνικού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας,

Διάθεση των εσόδων από τα πρόστιμα αποκλειστικά σε δράσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Η καθυστέρηση στην εγκατάσταση των υφιστάμενων καμερών της Περιφέρειας Αττικής συνδέεται με αυτήν τη ριζική αλλαγή κατεύθυνσης: το νέο σχέδιο φιλοδοξεί να ενοποιήσει όλα τα διάσπαρτα έργα επιτήρησης σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και πρόληψης τροχαίων παραβάσεων, με επίκεντρο τη διαλειτουργικότητα, την αυτοματοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ποιες κάμερες λειτουργούν και ποιες όχι στην Αττική:

ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

1.500 κάμερες του συστήματος C4i

Το πανοπτικό δίκτυο των Ολυμπιακών Αγώνων παραμένει ανενεργό.

Οι κάμερες βρίσκονται πάνω σε πράσινους μεταλλικούς ιστούς ύψους 7 μ., με λευκές κάμερες στραμμένες προς τα κάτω.

Δεν συνδέονται με κανένα ενεργό σύστημα.

Κάμερες ταχύτητας και επιτήρησης ΛΕΑ

Ανενεργές κάμερες στον Κηφισό, στη Λεωφ. Αθηνών και στην Αθηνών–Κορίνθου (Δαφνί – Ελευσίνα).

Τοποθετημένες σε λευκούς μεταλλικούς ιστούς μέσα σε τετράγωνα κουτιά. Δεν λειτουργούν.

Οι «41 κάμερες» των 17 Δήμων

Ποτέ δεν εγκαταστάθηκαν. Δεν υπάρχει διαγωνισμός ούτε σύμβαση.

Οι ισχυρισμοί ότι καταγράφουν παραβάσεις (ζώνη, κράνος, κινητό) είναι πλήρως ψευδείς.

388 κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη

Το έργο της Περιφέρειας Αττικής έχει ανατεθεί, αλλά η εγκατάσταση δεν έχει ξεκινήσει.

Η τοποθέτηση θα ξεκινήσει σύντομα.

Ενιαίο Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων

Το νέο σύστημα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρίσκεται υπό ολοκλήρωση.

Μέχρι τότε, οι κλήσεις αποστέλλονται μόνο με e-mail.

Μετά την ενεργοποίηση, ο πολίτης θα λαμβάνει SMS και η κλήση θα εμφανίζεται στη θυρίδα του στο gov.gr.

Ολοκλήρωση: τέλος Οκτωβρίου.

Λειτουργούν αλλά δεν «κόβουν» κλήσεις

250 κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας

Αφορούν αποκλειστικά την εποπτεία της κυκλοφορίας.

Βρίσκονται σε τσιμεντένιους ιστούς 12 μ., τοποθετημένες το 2004 και αντικαταστάθηκαν πρόσφατα (2025).

Δίνουν εικόνα στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και στο ΘΕΠΕΚ.

Δεν καταγράφουν ούτε πιστοποιούν παραβάσεις.

70 κάμερες ασφάλειας

Οι παλαιότερες του δικτύου, ηλικίας 40+ ετών.

Λειτουργούν μόνο για ασφάλεια πολιτών, χωρίς δυνατότητα ελέγχου παραβάσεων.

Συντηρούνται από εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

Μετρητές ροής κυκλοφορίας

Μικρές, στρογγυλές κάμερες πάνω στα φανάρια.

Μετρούν τον κυκλοφοριακό φόρτο, δεν βεβαιώνουν παραβάσεις.

Αισθητήρες «έξυπνων» διαβάσεων

Συσκευές ανίχνευσης κίνησης, όχι κάμερες.

Ενεργοποιούν τη λειτουργία φαναριών σε πρότυπες διαβάσεις (όπως στη Λ. Δημοκρατίας – Πέραμα).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κάμερες παραβίασης ερυθρού στη Λ. Ποσειδώνος

Τοποθετήθηκαν το 2021 στη συμβολή Ποσειδώνος – Καλαμακίου.

Καταγράφουν περίπου 16 παραβάσεις/ώρα, αλλά δεν αποστέλλουν κλήσεις.

Καταγράφουν αποκλειστικά την παραβίαση ερυθρού.

10 κάμερες εντός λεωφορείων ΟΣΥ

Σε πιλοτική λειτουργία.

Καταγράφουν οδηγούς που κινούνται στις λεωφορειολωρίδες.

Θα ενταχθούν στο νέο ψηφιακό σύστημα.

Πιλοτική κάμερα στη Λ. Μεσογείων

Λειτουργεί για δοκιμές, χωρίς καταγραφή παραβάσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

15 κάμερες στην Αττική Οδό

Βρίσκονται πίσω από τις γέφυρες σήμανσης, σε όλο το μήκος της αρτηρίας και της Περιφερειακής Υμηττού.

Καταγράφουν υπερβάσεις ταχύτητας.

Αποτελούν το μοναδικό πλήρως πιστοποιημένο σύστημα που αποστέλλει κλήσεις.

Διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Τροχαία Αττικής Οδού.

12 κάμερες λεωφορειολωρίδων (ΟΑΣΑ – 2023)

Επιτηρούν Βασ. Σοφίας, Μεσογείων, Κηφισίας.

Καταγράφουν παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδας και υπέρβαση ταχύτητας.

Δεν έχουν ασύρματη μετάδοση – η Τροχαία αντλεί το υλικό επιτόπου.

Φορητές κάμερες της ΕΛ.ΑΣ.

Τοποθετημένες σε οχήματα της Τροχαίας.

Καταγράφουν παραβάσεις ταχύτητας σε βασικούς άξονες όπως η Λ. Συγγρού.

Αποτελούν κινητά μέσα ελέγχου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Αττική διαθέτει σήμερα δεκάδες κάμερες, όμως ελάχιστες έχουν πραγματική δυνατότητα βεβαίωσης παραβάσεων.

Οι περισσότερες χρησιμοποιούνται για εποπτεία και ασφάλεια, ενώ τα συστήματα αυτόματης επιβολής βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.

Η ενεργοποίηση του Ενιαίου Ψηφιακού Συστήματος Διαχείρισης Παραβάσεων θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την οδική ασφάλεια.

Τότε, για πρώτη φορά, οι οδηγοί θα λαμβάνουν ηλεκτρονική κλήση απευθείας στη θυρίδα τους στο gov.gr.

Μέχρι τότε, η σωστή ενημέρωση είναι η πιο αξιόπιστη «ασπίδα» απέναντι στην παραπληροφόρηση και η προϋπόθεση για ασφαλείς δρόμους στην Αττική.

Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας