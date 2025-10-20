Φθινοπωρικός καιρός με βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Πότε αλλάζει το σκηνικό.

Βροχερός ο καιρός σήμερα στα κεντρικά και τα νότια με καταιγίδες σε Πελοπόννησο και Κυκλάδες σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει Θα φτάνει το μεσημέρι τους 18 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 ίσως και 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, προβλέπεται βροχερός καιρός σήμερα και αύριο τουλάχιστον έως το πρωί ενώ στα νότια τμήματα τις απογευματινές ώρες μπορεί να περάσει μία καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις σήμερα και λιγότερες αύριο. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και αύριο Τρίτη έως το απόγευμα στα νότια ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τοπικές βροχές, στο Αιγαίο και λίγες καταιγίδες.

Την Τετάρτη έρχεται από τα δυτικά το επόμενο σύστημα, τυπικό φθινοπωρινό βροχές και λίγες καταιγίδες Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά.

Την Πέμπτη αναμένονται τοπικές καταιγίδες και στο Αιγαίο ενώ μπορεί το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, να βγάλει κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα και η Αττική.

Από Παρασκευή έως και Δευτέρα θα έχουμε το «καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη», με λίγα σύννεφα και άνοδο της θερμοκρασίας.

Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, ενώ ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος.

Για τον καιρό την 28η Οκτωβρίου υπάρχει μία πρόβλεψη οτι κάτι θα κατέβει και θα αλλάξει λίγο τον καιρό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddmv1j4cpck9?integrationId=40599y14juihe6ly}