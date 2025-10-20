Όλα ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα όταν ο άνδρας που διασκέδαζε σε κλαμπ βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Ένας άνδρας 37 ετών έχασε τη ζωή του όταν τα ξημερώματα της Δευτέρας δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από κλαμπ στο Περιστέρι.

Όλα έγιναν περίπου στις 3 τα ξημερώματα στο Μπουρνάζι, στο Περιστέρι όταν ο άνδρας που διασκέδαζε σε κλαμπ βγήκε έξω από το νυχτερινό μαγαζί για να μιλήσει με κάποιον.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο άνδρας βρέθηκε αιμόφυρτος στον δρόμο, με χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιά.

Ο 37χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο «Γενικό Κρατικό Νίκαια» όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του.