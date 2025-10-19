Η ζημία του ελληνικού δημοσίου, όπως εκτιμούν οι ελεγκτικές αρχές, ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά την απολογία τους στην 25η τακτική ανακρίτρια, δύο από τους έξι κατηγορουμένους για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου, ύψους άνω των 2 εκ. ευρώ.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε να προφυλακιστούν τα δύο αδέλφια από τη Συρία που φέρονται ότι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση η οποία μέσω εταιρειών ενδυμάτων διέπραττε άπατες σε βάρος του ΕΦΚΑ, πλαστογραφίες και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με την κατηγορία, τα δύο αδέλφια είχαν στήσει δίκτυο από 9 εταιρείες οι οποίες αποτελούσαν τη βιτρίνα με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ενδυμάτων και υπέβαλαν κανονικά αναλυτικές δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, δηλώνοντας πλήθος εργαζομένων, ωστόσο, οι εισφορές δεν καταβάλλονταν ποτέ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα δύο αδέλφια που ήρθαν στη χώρα μας πριν από λίγα χρόνια, ζούσαν πολυτελή ζωή, αγοράζοντας ακριβά αυτοκίνητα, κατοικίες και πραγματοποιώντας ταξίδια στο εξωτερικό, με τα παράνομα κέρδη να «ξεπλένονται» μέσω πολυτελών αγορών και δαπανών.

Από τη συνολική ζημία του ελληνικού δημοσίου, (τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ), τα 1.634.976 ευρώ αφορούν μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και 501.086 ευρώ φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν τις κατηγορίες και ισχυρίστηκαν πως στις εταιρείες τους εργάζονται 108 δηλωμένοι υπαλλήλους, οι οποίοι ασφαλίζονταν και πληρώνονταν κανονικά.

«Οι οφειλές ήταν από μη καταβεβλημένες εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και φόρους προς την Εφορία. Δεν υπάρχουν εικονικές εταιρίες με ανύπαρκτους επιχειρηματίες» φέρονται να ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι στις απολογίες τους.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων και ένας 55χρονος λογιστής, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο λογιστής, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιόποινη πράξη και η εμπλοκή του στην υπόθεση αφορά στο γεγονός ότι πέρασε την απόδειξη της νόμιμης αμοιβής του, στα έξοδα της εταιρείας παραγωγής ρούχων.