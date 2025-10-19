Μια πενθήμερη κακοκαιρία ξεκίνησε με καταιγίδες. Τις επόμενες μέρες αναμένεται με μεγαλύτερη ένταση και στην Αττική.

Κακοκαιρίαξεκινάει σήμερα και ο καιρός άλλαξε σε πολλές περιοχές της χώρας. Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες πέντε ημέρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Από σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, οι καιρικές συνθήκες θα επιδεινωθούν και αναμένονται έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι βροχές το επόμενο διήμερο θα επηρεάσουν κυρίως τη κεντρική και τη νότια Ελλάδα . Οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόνησσο και τη Δευτέρα στις Κυκλάδες. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα Νοτιοδυτικά.

Την Κυριακή και την Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα κεντρικά και τα νότια της χώρας όπως τα νότια του Ιονίου, η Θεσσαλία, η Στερεά, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η Αττική είναι ανάμεσα στις περιοχές όπου θα επηρεαστούν.

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, τις βόρειες περιοχές, και την Αττική, με έντονες βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή το απόγευμα. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι οι Δυτικές και Κεντρικές περιοχές της χώρας, ενώ στα νησιά του Ιονίου και στα Βόρεια τμήματα της χώρας τα φαινόμενα θα είναι πιο ισχυρά.

Η Αττική θα δεχτεί τα φαινόμενα από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τα βόρεια και δυτικά προάστια της Αθήνας.

Διαφορετικός θα είναι ο καιρός, από περιοχή σε περιοχή, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι τα ξημερώματα της Κυριακής θα έχουμε τοπικά φαινόμενα σε Θράκη και αν. Μακεδονία. Ωστόσο, μεταξύ Τρίπολης και Ζακύνθου θα έχουμε μια… γλώσσα βροχής που θα επεκταθεί. Και φτάνοντας στο πρωί της Κυριακής τα φαινόμενα θα φτάσουν στην Αττική μέχρι και τις Σποράδες. Σε Ήπειρο και Κέρκυρα, Κυκλάδες και Κρήτη ο καιρός θα είναι καλός.

Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε μια «ζώνη» με βροχές από το νότιο Ιόνιο, την Αττική μέχρι και την Λέσβο και την Λήμνο. Σε Ζάκυνθο και δυτική ΝΔ Πελοπόννησο θα ενταθούν οι βροχές και θα έχουμε και καταιγίδες.

Το βράδυ της Κυριακής τα φαινόμενα θα περιοριστούν προς τις Κυκλάδες και ανατολικότερα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου η θερμοκρασία στα κεντρικά θα φτάσει στους 19 βαθμούς, στα νότια τους 28 και στα βόρεια από 15 έως 21 βαθμούς. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει από 18 έως και 20 βαθμούς και στα ανατολικά από 18 έως και 24 (στα νότια τμήματα).

Τα ξημερώματα της Δευτέρας θα έχουμε επίσης βροχές σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Αττική και μέχρι το βράδυ ο καιρός θα δείξει μια εμμονή στην Πελοπόννησο η οποία χρειάζεται προσοχή.

Από 24/10 έως και 29/10 η τάση είναι να έχουμε ένα νέο πέρασμα από βροχοπτώσεις.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για Κυριακή (19/10)

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν θα εκδηλωθούν και καταιγίδες στo νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ηπειρο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το απόγευμα.

θα ενταθούν θα εκδηλωθούν και καταιγίδες στo νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα βόρειοι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες ασθενείς βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

