Η ίδια βρέθηκε σε εκδήλωση, στο θέατρο «Αλέκα» στου Ζωγράφου, με τον Πάνο Ρούτσι.

Τις φωνές τους ένωσαν, για ακόμα μια φορά η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι, γονείς των θυμάτων των Τεμπών, ώστε να μη σβηστούν τα ονόματα των παιδιών τους, μπροστά από τη Βουλή και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σε δηλώσεις που πραγματοποίησαν από κοινού, σε εκδήλωση με τίτλο «Δεν έχω Οξυγόνο», νωρίτερα, σήμερα, Σάββατο (18/10) στο θέατρο «Αλέκα» στου Ζωγράφου, οι δύο γονείς υπερασπίστηκαν όλα τα θύματα των Τεμπών, με τον δικό τους τρόπο.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Το θεωρούμε απαράδεκτο, αντισυνταγματικό. Ουδέποτε κινδύνεψε το μνημείο. Τόπος διαμαρτυρίας είναι το σημείο και απευθύνεται ουσιαστικά προς τη Βουλή. Αυτό θέλουν να αποφύγουν. Δεν θα το αποφύγουν, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί, να διαμαρτυρόμαστε κάθε φορά που δεν λειτουργούν σωστά».

Πρόσθεσε δε, πως «το θέμα με τα ονόματα είναι κάτι που μας αφορά και μας αγγίζει. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία που τα σκότωσε να επιτρέψει να μείνουν γραμμένα μέχρι το πέρας της δίκης. Εξάλλου το να γράψεις ένα όνομα ούτε κάνεις βεβήλωση ούτε καταστρέφεις. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ένας μικρός φόρος τιμής. Ελπίζω να μην είναι τόσο απάνθρωποι».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι συμπλήρωσε: «Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ελπίζω έστω τελευταία στιγμή να μην το κάνουν, γιατί θα μας βρουν απέναντι. Όχι μόνο εμάς αλλά όλο τον κόσμο. Γιατί είναι μια πράξη ανήθικη, απάνθρωπη. Και για μια ακόμη φορά, συγκάλυψη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddln9moesrnt?integrationId=40599y14juihe6ly}