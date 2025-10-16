Μετά την διπλή κακοκαιρία έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας και καιρικές συνθήκες που θα «θυμίζουν» καλοκαίρι την 28η Οκτωβρίου.

Παρασκευή αλλά και Κυριακή αναμένονται να φτάσουν στη χώρα οι δύο νέες κακοκαιρίες που θα ξεκινήσουν από την δυτική Ελλάδα. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει περισσότερες περιοχές της χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής όπου θα πέσουν έντονες βροχές την Κυριακή το βράδυ με τις πρώτες ώρες της Δευτέρας.

Ωστόσο, μετά το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας ο καιρός θα βελτιωθεί με άνοδο της θερμοκρασίας και καλές καιρικές συνθήκες προς την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ

«Έρχονται και βροχές και Άγιο-δημητριάκο καλοκαιράκι», γράφει σε ανάρτησή του ο Νίκος Καντερές.

«Ύστερα από τις αξιόλογες βροχές που σημειώθηκαν τις πρώτες ημέρες του μήνα από δυο ατμοσφαιρικές μεταβολές ακολούθησε ένα διάστημα μιας εβδομάδας τουλάχιστον ανομβρίας με εξαίρεση λίγες βροχές στη δυτική Πελοπόννησο. Από αύριο Πέμπτη (16/10) και κυρίως την Παρασκευή έρχεται άλλη ατμοσφαιρική διαταραχή από τη κεντρική Μεσόγειο που θα δώσει βροχές σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με εξαίρεση τη νοτιοανατολική, και κυρίως τη δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες πιθανόν ισχυρές.

Το Σάββατο τα φαινόμενα σχεδόν θα σταματήσουν, καθώς θα απομακρυνθεί η διαταραχή.

Τη Κυριακή δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό από το Λιβυκό Πέλαγος τώρα θα συνοδευτεί με νέες βροχές ,αλλά και τοπικές καταιγίδες, που θα κρατήσουν περισσότερο αφού θα συνεχιστούν Δευτέρα και Τρίτη και αφορούν ολόκληρη τη χώρα, ενώ τη Τετάρτη (22/10) βαθμιαία θα σταματήσουν.

Οι βροχές θα είναι ποτιστικές για τα χωράφια και τα δάση και αποδοτικές για τον υδροφόρο ορίζοντα και όχι μόνο.

Η θερμοκρασία αυτές τις ημέρες θα κυμαίνεται στα επίπεδα των τελευταίων ημερών με λίγη ψύχρα τις νυκτερινές ώρες και κανονικές μέγιστες θερμοκρασίες.

Από τη Πέμπτη (23/10) έως και την Εθνική Εορτή τουλάχιστον θα κυριαρχήσουν οι λιακάδες και θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο φέρνοντας το Αγιο-δημητριάτικο καλοκαιράκι. Φεύγοντας ο Οκτώβριος θα φέρει και άλλες βροχές και δεν θα είναι άνομβρος όπως ο περυσινός».

Όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, αύριο, θα είναι μια πιο βροχερή ημέρα κατά κανόνα στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Οι άνεμοι μέσα στο Ιόνιο οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ και στην πλευρά του Αιγαίου θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι.

Οσον αφορά τις θερμοκρασίες αυτές έχουν μαλακώσει. Δεν θα ξεπεράσουμε τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, οι συννεφιές θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να βγουν κάποιες λίγες βροχές στα βόρεια - βορειοδυτικά τμήματα του νομού.

Εκτιμούμε οτι στην Αττική θα βρέξει αρκετά το βράδυ της Κυριακής αλλά και το πρωί της Δευτέρας, εκεί που θα περάσει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας.

Ο υδράργυρος έως και 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε βροχοπτώσεις κυρίως προς τα δυτικά τμήματα. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Παρασκευή, η κακοκαιρία θα εμφανίσει μία τάση να μετατοπιστεί πιο ανατολικά. Δεν αποκλείεται να δούμε έντονα φαινόμενα προς τη δυτική Ελλάδα, γι'αυτό και θα πρέπει να υπάρχει μία ετοιμότητα, στα Επτάνησα, στη δυτική ηπειρωτική χώρα, στη δυτική Στερεά, την Ήπειρο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Θα έχουμε κάποια περάσματα αλλά με πιο ήπια φαινόμενα και για την υπόλοιπη χώρα.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι τύπου «Π» και τα φαινόμενα θα εστιάζονται στα δυτικά, την ηπειρωτική χώρα και μέσα στο Ιόνιο.

Κάποια φαινόμενα θα βγουν και προς τη βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία, ανατολική Θράκη), και το ανατολικό Ιόνιο.

Το Σάββατο είναι μια ημέρα μεταβατική καθώς θα ολοκληρώσει τη δράση της η πρώτη κακοκαιρία, η οποία θα δώσει μεγάλο όγκο νερού, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Την Κυριακή μας έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, θα επειδινωθεί σημαντικά ο καιρός πρώτα στη δυτική Ελλάδα.

Φαίνεται οτι αυτό το κύμα που θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στη Δευτέρα, θα απασχολήσει αρκετές περιοχές της χώρας μας.

Θα μπορέσει να κινηθεί πιο ανατολικά και θα φτάσει μεχρι τα νησιά του ανατολικού - νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Και η Αττική θέτη σοβαρή υποψηφιότητα να δει αρκετές βροχές το βράδυ της Κυριακής αλλά και μέχρι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.