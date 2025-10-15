Η πρόγνωση του καιρού σε τέσσερις χάρτες.

Δύο βαρομετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτηση, στην οποία παραθέτει τέσσερις χάρτες για την κακοκαιρία.

Αυτού του τύπου τα συστήματα χρήζουν παρακολούθησης, τονίζει ο μετεωρολόγος του STAR, καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής.

Τα μεγαλύτερα ύψη νερού αναμένονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς. Το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό προβλέπεται να επηρεάσει κυρίως τα βορειοδυτικά την Παρασκευή, φέρνοντας έντονα φαινόμενα και τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες, με ένταση 7-8 μποφόρ, στο Ιόνιο. Το δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή, συμπληρώνει.

Η ανάρτηση Κολυδά για τον καιρό των επόμενων ημερών

«Δύο είναι τα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα (στην 4η εικόνα ο αθροιστικός υετός).

Το πρώτο χαμηλό (χάρτης 1) κινείται αργά ανατολικά βορειοανατολικά και προβλέπεται να επηρεάσει κυρίως τα ΒΔ την Παρασκευή (χάρτης 2) με έντονα φαινόμενα και με τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες 7-8 μποφόρ το Ιόνιο.

Το δεύτερο χαμηλό (χάρτης 3) έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή. Αυτού του τύπου τα συστήματα χρήζουν παρακολούθησης, καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ παράλληλα προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής».

