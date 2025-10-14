Στις 23 Μαρτίου ξεκινά η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Το κατηγορητήριο και οι 36 που θα καθίσουν στο εδώλιο.

Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη, στο δημόσιο κανάλι, ο οποίος προανήγγειλε επί της ουσίας τον χρονικό προσδιορισμό της δίκης της μεγαλύτερης υπόθεσης των τελευταίων ετών, εκείνης των Τεμπών, η δίκη θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026.

Ο κ. Φλωρίδης παρά την πρακτική που ακολούθησε πιστά τα τελευταία χρόνια λέγοντας κατά καιρούς ημερομηνίες, αυτή τη φορά «έπεσε μέσα». Στην συνέντευξή του στην ΕΡΤ προέβλεψε ότι η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη θα ξεκινήσει Μάρτιο. Και αυτή τη φορά, το πέτυχε! Μάλιστα, για άλλη μία φορά η διαρροή της ημερομηνίας δεν προήλθε από τη Λάρισα, το Εφετείο της οποίας χειρίζεται την υπόθεση, αλλά από την Αθήνα. Αντιθέτως μόλις την περασμένη Δευτέρα εισαγγελικές πηγές υποστήριζαν ότι η ημερομηνία έναρξης της δίκης επρόκειτο να ανακοινωθεί στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Ή το πολύ, στις αρχές της προσεχούς. Δεν έγινε, βέβαια έτσι.

Η ημερομηνία επίσης ανακοινώθηκε, ενώ επρόκειτο να συνεδριάσει το Συμβούλιο Εφετών για να κρίνει την αίτηση ακυρότητας της προδικασίας που κατέθεσε η οικογένεια Ρούτσι διά της δικηγόρου κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η 23η Μαρτίου 2026 ως η ημέρα στην οποία θα εξεταστεί η μεγαλύτερη μεταπολιτευτικά δικογραφία ορίστηκε μία ημέρα αφού επρόκειτο να συνεδριάσει το Συμβούλιο Εφετών με εισηγήτρια μία δικαστικό με συγγενικό πρόσωπο της οποίας η κ. Κωνσταντοπούλου είχε αντιδικία. Εάν δεν είχε σταλεί υπόμνημα για την εξαίρεση της δικαστικού από την οικογένεια Ρούτσι, επικαλούμενη φόβους μεροληψίας, η συνεδρίαση ενδεχομένως να είχε γίνει κανονικά και η δικαστικός να μην είχε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης.

Μεγαλύτερη δικογραφία

Στις 23 Μαρτίου 2026 σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο με σιδερένια περίφραξη στην πανεπιστημιούπολη Γεώπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα ξεκινήσει η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε πενήντα επτά ανθρώπους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν από 15 έως 25 ετών. Στις 23 Μαρτίου 2026 θα ξεκινήσει η δίκη για ένα δυστύχημα πολύνεκρο που είχε και ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι εκατό ογδόντα ένας άνθρωποι, στους οποίους μπορεί τα τραύματα στο σώμα να αντιμετωπίζονται σε έναν βαθμό, τα τραύματα όμως στην ψυχή τους δεν θα σβήσουν ποτέ.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου σε αυτή τη δίκη θα καθίσουν συνολικά τριάντα έξι άτομα. Μεταξύ αυτών, ο σταθμάρχης της μοιραίας βάρδιας, οι δύο σταθμάρχες που έφυγαν νωρίτερα από τη λήξη της βάρδιας τους, ο τότε επιθεωρητής διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα, διευθυντικά στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, δύο διευθυντές διευθύνσεων μεταφορών του υπουργείου Μεταφορών, η τότε πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων οι οποίοι βαρύνονται με το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών.

Στο εδώλιο θα καθίσουν και δύο πρωτοκλασάτα στελέχη της Hellenic Train, που κατηγορούνται για πλημμελήματα, παρά τα αιτήματα συγγενών θυμάτων να ελεγχθεί η πυρόσφαιρα και η φωτιά και άρα να αναβαθμιστεί η κατηγορία για τα δύο συγκεκριμένα στελέχη.

Αιτήματα που απορρίπτονταν από τις δικαστικές αρχές με το σκεπτικό, (κυρίως από την πλευρά της ηγεσίας της Δικαιοσύνης) ότι είναι σημαντικό να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις και να ξεκινήσει η δίκη. Στους έξι μήνες βέβαια που μεσολαβούν μέχρι την έναρξη της δίκης θα μπορούσαν ίσως να ερευνηθούν κάποια σημεία της υπόθεσης που παραμένουν θολά.

Κατηγορητήριο

Η πρόταση επί του κατηγορητηρίου του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών για τα Τέμπη κατατέθηκε στην πρόεδρο Εφετών στις 15 Σεπτεμβρίου. Χρειάστηκαν μόλις έξι ημέρες από την παράδοση της δικογραφίας από τον Εφέτη Ανακριτή, που χειρίστηκε την έρευνα για την σύνταξη και διαβίβαση της εισαγγελικής πρότασης.

Η πρόταση ουδόλως απέχει από τα κατηγορητήρια που συνέταξε ο Εφέτης Ανακριτής. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή την πρόταση δεν αναφέρεται η λέξη «πυρόσφαιρα» για κανέναν από τους 36 κατηγορούμενους. Επίσης οι λέξεις «έλαια σιλικόνης» απουσιάζουν παντελώς από την εισαγγελική πρόταση. Απουσιάζουν επίσης οι λέξεις «σταγονίδια ελαίων σιλικόνης», «μετασχηματιστές», «Καρώνης» (ο πραγματογνώμονας καθηγητής του ΕΜΠ, που 14 ολόκληρους μήνες από την ανάθεση της πραγματογνωμοσύνης παρέδωσε το πόρισμά του για την πυρόσφαιρα και την έκρηξη), «δικαστικοί πραγματογνώμονες», «έκρηξη».

Η λέξη «πυρκαγιά» αναφέρεται σε 2 σελίδες της πρότασης, σε 3 σελίδες η λέξη «φωτιά» και σε 21 σελίδες αναφέρονται οι λέξεις «ανάφλεξη και πυρκαγιά».

Την πυρόσφαιρα συνεπώς η εισαγγελική πρόταση δεν την είδε. Την έκρηξη επίσης. Παρότι στον τόπο του δυστυχήματος μετά το Α.Τ. Τεμπών η πρώτη που έφτασε ήταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ανέλαβε αρχικά την προανάκριση εξαιτίας της έκρηξης και της πυρόσφαιρας. Εξάλλου, τα δύο πρώτα Συντονιστικά στις 2 τα ξημερώματα και στις 4 το πρωί έγιναν με πρωτοβουλία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από εκεί και πέρα το δυστύχημα αντιμετωπίστηκε ως τροχαίο και ανέλαβε η Τροχαία Λάρισας.

Κατηγορούμενοι

Η δικογραφία των Τεμπών αποτελεί την ογκωδέστερη δικογραφία από την μεταπολίτευση και μετά. Το κατηγορητήριο αφορά στις πράξεις:

α) της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, η πράξη δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα: α) το θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, γ) τη δυνατότητα κινδύνου περισσότερων προσώπων και δ) τη δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα τελεσθείσας και κατ’ εξακολούθηση και τελεσθείσας και από κοινού, β) της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, γ) της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, δ) της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, ε) της παράβασης καθήκοντος τελεσθείσας και από κοινού.

Κατηγορούμενοι για τις τέσσερις πρώτες πράξεις είναι οι:

Βασίλειος Σαμαράς (ο σταθμάρχης της βάρδιας)

Δημήτριος Νικολάου (επιθεωρητής Διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα) Κωνσταντίνος Παυλόπουλος και Παναγιώτης Χαμηλός (οι δύο σταθμάρχες που έφυγαν νωρίτερα)

Κων/νος Μουρουδέλης (Διευθυντής Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων (υπό τη Γενική Διεύθυνση Δικτύου του ΟΣΕ) 30-7-2019 μέχρι την 30-9-2021

Ιωάννης Παληοθόδωρος (Διευθυντής Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων υπό τη Γενική Διεύθυνση Δικτύου του ΟΣΕ) από 1-10-2021 μέχρι την 28-2-2023 και μέχρι σήμερα

Ιωάννης Κυριαζόπουλος (Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ ΟΣΕ ΑΕ με την ευθύνη για την εποπτεία των Διευθύνσεων ΔΙΣΣΥ & ΔΙΣΗΣΗΚ από 10-6-2020 μέχρι 13-1-2021

Πέτρος Πανόπουλος Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου από 1-12-2019 μέχρι 1-6-2020

Γρηγόριος Σαμπατακάκης Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου ΟΣΕ Α.Ε. 30-7-2019 μέχρι την 15-11-2019

Παναγιώτης Θεοχάρης Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ ΑΕ (από 8-3-2018 έως και 20-9-2019)

Κων/νος Σπηλιόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ ΑΕ (από 1-11-2019 έως και 20-6-2020)

Ζαχαρίας Στουρνάρας Διευθυντής Διεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης (μετονομασθείσα μετά την 30-5-2022 σε Διεύθυνση Η/Μ Συστημάτων, Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτροκίνησης (ΔΙΣΤΗΛ) (υπό τη Γενική Διεύθυνση Δικτύου του ΟΣΕ, μετονομασθείσα σε Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Δικτύου, Έργων & Κυκλοφορίας μετά την 30-5-2022) από 12-12-2019 μέχρι την 28-2-2023 και μέχρι σήμερα

Σπυρίδων Κλέαρχος Πατέρας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ ΑΕ (από 13-1-2021 έως και 28-2-2023)

Θεοφάνης Αθανάσιος Κοτταράς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ ΑΕ (από 10-6-2020 έως και 13-1-2021)

Διονύσιος Ράππος, Διευθυντής Έργων και προιστάμενος διευθύνουσας υπηρεσίας ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Γεώργιος Κατάκος Επιβλέπων σιδηροδρομικών συστημάτων ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Βασίλειος Παππάς Επιβλέπων επιδομής ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Κωνσταντίνος Βενετσανάκος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Έργων ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Απόστολος Τσακίρης Επιβλέπων Μηχανικός ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Εμμανουήλ Γεωργιλάκης Προϊστάμενος Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Τμήματος Έργων 3

Νικόλαος Δένης Επιβλέπων Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Άνθιμος Αμανατίδης Επιβλέπων Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Παύλος Κουζής Επιβλέπων Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Λουκία Τουμπανάκη Επιβλέπουσα Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Σταμάτιος Ελευθερίου Επιβλέπων Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Δημήτριος Τσοτσορός Προϊστάμενος Διεύθυνσης Έργων ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Αθανάσιος Βούρδας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ

Χρήστος Διονέλης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ

Κωνσταντίνος Χρονάκης Βοηθός επιβλέποντος Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Χρήστος Βίνης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

Ιωάννα Τσιαπαρίκου Πρόεδρος ΡΑΣ

Γεώργιος Πατσιαβός Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών

Αικατερίνη Δεμερτζή Προϊσταμένη Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών Δ33 του Υπουργείου Μεταφορών

Ως προς τους κατηγορουμένους Κων/νο Μουρουδέλη του Παναγιώτη, Ιωάννη Παληοθόδωρο του Αναστασίου, Ιωάννη Κυριαζόπουλο του Νικολάου, Πέτρο Πανόπουλο του Δημητρίου, Γρηγόριο Σαμπατακάκη του Νικολάου, Παναγιώτη Θεοχάρη του Αναστασίου, Κων/νο Σπηλιόπουλο του Γεωργίου, Ζαχαρία Στουρνάρα του Σεραφείμ, Σπυρίδωνα Κλέαρχο Πατέρα του Αριστοτέλη Θεοφάνη Αθανάσιο Κοτταρά του Νικολάου, Ιωάννα Τσιαπαρίκου του Αθανασίου, Γεώργιο Πατσιαβό του Αντωνίου, Αικατερίνη Δεμερτζή του Σταματίου η α’ πράξη είναι τελεσθείσα κατ’εξακολούθηση.

Ως προς τους κατηγορουμένους Διονύσιο Ράππο του Φωτίου, Γεώργιο Κατάκο του Δημητρίου, Βασίλειο Παππά του Δημητρίου, Κωνσταντίνο Βενετσανάκο του Θωμά, Απόστολο Τσακίρη του Νικολάου, Εμμανουήλ Γεωργιλάκη του Κωνσταντίνου, Νικόλαο Δένη του Αθανασίου, Άνθιμο Αμανατίδη του Αναστασίου, Παύλο Κουζή του Παναγιώτη, Λουκία Τουμπανάκη του Ιωάννη, Σταμάτιο Ελευθερίου του Ιωάννη, Δημήτριο Τσοτσορό του Νικολάου, Αθανάσιο Βούρδα του Χρήστου, Χρήστο Διονέλη του Νικολάου, Κωνσταντίνο Χρονάκη του Μίνωα, Χρήστο Βίνη του Ιωάννη η α’ πράξη είναι τελεσθείσα από κοινού και κατ’εξακολούθηση.

Οι Maurizio Capotorto του Giovanni, Luigi Bussoletti του Lanfranco είναι κατηγορούμενοι για τις β’, γ’, δ’ πράξεις. Η Στυλιανή Κολιοπούλου του Αθανασίου είναι κατηγορούμενη την ε’ πράξη από κοινού τελεσθείσα. Ακόμη για την ε’ πράξη από κοινού τελεσθείσα κατηγορούμενος είναι (πέραν των α’, β΄, γ’, δ’ πραξεων) και ο Αθανάσιος Κοτταράς του Νικολάου, ενώ ο Σπυρίδων Κλέαρχος Πατέρας του Αριστοτέλη Θεοφάνη (πέραν των α’,β’,γ,δ’ πράξεων) είναι κατηγορούμενος για την ε’ πράξη από μόνος του (κατά μόνας).