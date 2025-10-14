Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα «Προς ένα νέο ιστορικό συμβιβασμό: Ανατροπές και αδιέξοδα».

Την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19.00, θα μεταδοθεί ζωντανά η συνεδρία υποδοχής του κ. Κωνσταντίνου Τσουκαλά, Ομότιμου Καθηγητή Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.

Σύμφωνα με την Ακαδημία Αθηνών, κατά την τελετή υποδοχής, ο Ακαδημαϊκός, κ. Μιχάλης Σταθόπουλος, θα παρουσιάσει τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ο οποίος ακολούθως θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα «Προς ένα νέο ιστορικό συμβιβασμό: Ανατροπές και αδιέξοδα».

Η εδήλωση θα πραγματοποιηθεί, στην Αίθουσα Τελετών της Ακαδημίας, και θα μεταδοθεί ζωντανά.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=841604058439514&id=100077697831060&post_id=100077697831060_841604058439514&rdid=ejLFKMFhc2kREtC0}