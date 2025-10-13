Δεν απάντησε σε καμία απο τις ερωτήσεις της ανακρίτριας και του εισαγγελέα για την επίθεση.

Στη φυλακή ο 43χρονος Γεωργιανος που οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με πιρούνι και τραυμάτισε σοβαρά την έγκυο σύντροφό του.

Τυπική ήταν η απολογία του 43χρονου άνδρα από τη Γεωργία καθώς, δεν απάντησε σε καμία απο τις ερωτήσεις της ανακρίτριας και του εισαγγελέα για την επίθεση σε βάρος της συντρόφου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος δεν ήταν σε θέση να μιλήσει και να εξηγήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφο του.

Ωστόσο η υπεράσπιση του επικαλέστηκε ψυχιατρικής μορφής προβλήματα και ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Σύμφωνα με την υπεράσπιση του κατηγορούμενου, κατά το παρελθόν έχει ακουσίως νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν ότι ο 43χρονος πρέπει να κριθεί προφυλακιστεος.