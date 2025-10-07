Βρισκόμενος σε κατάσταση πανικού, έφυγε βιαστικά από τη μονάδα και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του, με την αγωνία της οικογένειά του να βρίσκεται στο κόκκινο.

Σε κατάσταση ακραίας απελπισίας βρέθηκε σήμερα κτηνοτρόφος στον Βόλο, καθώς η ευλογιά των προβάτων «χτύπησε» τα ζώα του με συνέπεια τη θανάτωσή τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του taxydromos.gr, ο 53χρονος κτηνοτρόφος βγήκε εκτός ελέγχου λίγο πριν τη θανάτωση των ζώων του, στη μονάδα του στη Β’ ΒΙΠΕ. Ο κτηνοτρόφος φώναζε ότι δεν τη θέλει τη ζωή του και απείλησε να αυτοκτονήσει.

Επικράτησε αναστάτωση, σημαίνοντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο 53χρονος εξαφανίστηκε.

Βρισκόμενος σε κατάσταση πανικού, έφυγε βιαστικά από τη μονάδα και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του, με την αγωνία της οικογένειά του να βρίσκεται στο κόκκινο.