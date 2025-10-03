Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:00.

Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 28 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 21:00 και λίγο αργότερα θα γνωρίζουμε τους αριθμούς και τον πίνακα κερδών. Το Eurojackpot κληρώνει 2 φορές τη βδομάδα, σε 19 χώρες της Ευρώπης, με κέρδη από €10.000.000 έως €120.000.000. Για μια απλή στήλη (5+2) συμπληρώνεις 5 αριθμούς (από 1 έως 50) και 2 επιπλέον (από 1 έως 12).

Υπάρχει επίσης πληθώρα επιλογών, πλήρη και τυποποιημένα συστήματα, συνεχόμενες κληρώσεις αλλά και ομαδική συμμετοχή!