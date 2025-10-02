Η βροχή δεν αποκλείεται να κάνει την εμφάνισή της την ώρα της αποψινής συναυλίας, τι να προσέξουν όσοι δώσουν το παρών στο Καλλιμάρμαρο.

Βροχές και ισχυρές καταιγίδες σημειώνονται από το πρωί στην Αττική με την ομπρέλα και τα αδιάβροχα να είναι απαραίτητα στις μετακινήσεις. Η κακοκαίρια είναι σε πλήρη εξέλιξη με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι μουσικόφιλοι ετοιμάζονται για την αποψινή συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο με το βασικό ερώτημα που τους απασχολεί ή αν θα βρέχει εκείνη την ώρα ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν ανενόχλητοι τις μελωδίες του αγαπημένου τους καλλιτέχνη.

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STΑR Θοδωρής Κολυδάς δίνει την πρόγνωσή του για το καιρό της συναυλίας με το σχόλιο του να δείχνει ότι ο ορίζοντας διαφαίνεται βροχερός το βράδυ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Για την Αθήνα σήμερα από αργά το απόγευμα, προβλέπεται ύφεση. Για τη συναυλία πάντως στο #καλλιμαρμαρο παίρνουμε καλού-κακού μια ομπρέλα και προσέχουμε το μάρμαρα, γιατί γλιστράνε.»

Κατά τα άλλα σημείωσε ότι «Ομαλά εξελίσεται η καιρική κατάσταση και επικεντρωνόμαστε τις επόμενες ώρες μέχρι αύριο το πρωί στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.»

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

