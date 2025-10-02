Η συνέντευξη τύπου θα γίνει στο Πέραμα και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να αναδείξει τη μεγάλη έρευνα που γίνεται σε 14 χώρες και στην Ελλάδα για μεγάλη απάτη στα τελωνεία με παράνομες παρακρατήσεις ΦΠΑ και άλλες παράνομες ενέργειες που έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στα κοινοτικά ταμεία.

Στην Αθήνα βρίσκεται η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, η οποία πρόκειται να προχωρήσει σε συνέντευξη Τύπου σήμερα Πέμπτη (02/10) στις 10:00 π.μ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Ευρωπαία Εισαγγελέας αναμένεται να προχωρήσει σε δηλώσεις σχετικά με τις θεσμικές επαφές που πραγματοποίησε τόσο με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, όσο και με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ θα απαντήσει και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Η εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εντολή την πάταξη της διαφθοράς ολοκλήρωσε την Τετάρτη (01/10) το βαρύ πρόγραμμά της με πρώτο σταθμό το υπουργείο Δικαιοσύνης. Είχε τετ α τετ με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας έδειξε ενδιαφέρον και για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος (νόμος περί ευθύνης υπουργών), με τον υπουργό να απαντά πως ο πρωθυπουργός την έχει ήδη ανακοινώσει.

Λίγο αργότερα έθεσε το ζήτημα της αύξησης των οργανικών θέσεων των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που στελεχώνουν το εθνικό κλιμάκιο στη συνάντηση που είχε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Η Λάουρα Κοβέσι, στο μπαράζ επαφών που είχε με την πολιτική ηγεσία της χώρας, συναντήθηκε και με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Στο στόχαστρο της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα τίθενται τα ελληνικά τελωνεία. Η συνέντευξη τύπου θα γίνει στο Πέραμα και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να αναδείξει τη μεγάλη έρευνα που γίνεται σε 14 χώρες και στην Ελλάδα για μεγάλη απάτη στα τελωνεία με παράνομες παρακρατήσεις ΦΠΑ και άλλες παράνομες ενέργειες που έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στα κοινοτικά ταμεία.

Η έλευση της Κοβέσι στην Αθήνα προκαλεί «πονοκέφαλο» στην ελληνική κυβέρνηση καθώς έχει εμπλακεί άμεσα σε ελληνικές υποθέσεις με την τραγωδία στα Τέμπη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκονται στο μικροσκόπιο της.