Ο Νίκος Παπανδρέου γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, στις 29 Σεπτεμβρίου του 1956 και είναι ένας από τα 4 παιδιά που απέκτησαν από το γάμος τους ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου και η Μαργαρίτα Παπανδρέου - Τσαντ.

Με μία κοινή τους ασπρόμαυρη φωτογραφία, ο Νίκος Παπανδρέου στέλνει και δέχεται ευχές για τα γενέθλιά του αλλά και της μητέρας του, Μαργαρίτας.

«Ένα χρόνο μεγαλύτερος, ένα χρόνο σοφότερος... Σας ευχαριστώ για τις όμορφες ευχές σας τόσο για τα δικά μου γενέθλια χθες, όσο και για της Μαργαρίτας σήμερα!» έγραψε ο Νίκος Παπανδρέου.

Ο Νίκος Παπανδρέου είχε χθες γενέθλια ενώ η μητέρα του Μαργαρίτη σήμερα έκλεισε τα 102.

«Σε αγαπάμε πολύ! Ευτυχισμένα γενέθλια μητέρα #102», έγραψε στον λογαριασμό του ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε ανάρτηση που συνόδευσε με μια φωτογραφία της μητέρας του.

Η Μαργαρίτα Τσαντ γεννήθηκε σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, του 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι. Σπούδασε δημοσιογραφία και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησε τέσσερα παιδιά.

