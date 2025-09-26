Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:00.

Το ποσό των 10 εκατ. ευρώ κληρώνει απόψε το Eurojackpot με την κλήρωση να διεξάγεται στις 21:00. Λίγη ώρα αργότερα θα μάθουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Σημειώνεται ότι το ΤΖΟΚΕΡ είναι αποκλειστικό παιχνίδι του ΟΠΑΠ. Το EUROJACKPOT είναι Ευρωπαϊκό παιχνίδι που συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας).

Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Επίσης, από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης

β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και

γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων.