Το παιδί παρασύρθηκε νωρίτερα από αυτοκίνητο στην Κίσσαμο Χανίων.

Πέθανε το 4χρονο αγοράκι που νωρίτερα σήμερα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Κίσσαμο Χανίων.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ωστόσο το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του ήταν από την αρχή κρίσιμη, καθώς έφερε σοβαρότατα τραύματα, με τους γιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΙΧ που παρέσυρε το παιδί οδηγούσε ο πατέρας του.

