Σε πλήρη κινητοποίηση η Πυροσβεστική για την φωτιά στην Καλαμάτα.

Συναγερμός σήμανε για φωτιά στην περιοχή του Αριοχωρίου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά μαίνεται σε καλαμιώνες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 9 οχήματα και 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν οχήματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας και εθελοντές, για την κατάσβεση της φωτιάς.

Από αέρος ρίψεις κάνουν δύο ελικόπτερα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά το συντομότερο δυνατό και να αποτραπεί η επέκτασή της.